Bevor Bürgermeister Helmut Lintner in den Ruhestand tritt, möchte er sich für die Direktvermarktung bäuerlicher Produkte stark machen, ein Bauernladen ist sein großes Anliegen.

„Ein Thema, das mich schon viele Jahre beschäftigt, ist die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte unserer Bauern. Mein Ziel ist es, die Produkte unserer Bauern durch Selbstvermarktung so gut es geht auszureizen.“ In der Gemeinde gibt es derzeit 32 bäuerliche Betriebe, wobei viele im Nebenerwerb betrieben werden. 14 Betriebe davon arbeiten bereits in der Direktvermarktung ihrer Produkte, es sollen noch mehr werden. Vor allem soll es zukünftig auch eine Plattform für die verschiedenen Angebote geben, damit die Bevölkerung weiß, welche Produkte es auf welchem Bauernhof zu kaufen gibt.

„Auch Gasthäuser und örtliche Geschäfte werden eingebunden“

Der Bürgermeister appelliert: „Die gemeinsame Beziehung zwischen Bauern und Konsumenten gibt Vertrauen und Wertschätzung. Geben wir unseren Bauern eine Chance, damit sich ihre Arbeit wieder lohnt. Im Gegenzug erhalten wir gesunde und ehrliche Produkte, daneben erhalten unsere Bauern unsere Kulturlandschaft.“

Am Donnerstag, 27. September, wird zu einem Selbstvermarktungsgipfel in der Gemeinde eingeladen. „Auch Gasthäuser und örtliche Geschäfte werden eingebunden“, so der Bürgermeister. Weiters wird besprochen, in welcher Form die Direktvermarktung gefördert werden soll. Auch ein Bauernladen, wie es ihn in Innermanzing gibt, ist angedacht.