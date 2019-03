Tief betroffen ist die Kenianerin Grace Mania, die als Au Pair in Brand-Laaben tätig war und seither immer wieder ihre Freunde in der Wienerwaldgemeinde besucht. Auch am Sonntag war sie in Brand-Laaben. Kurz zuvor erfuhr sie vom Absturz der Boeing 737 in Äthiopien, bei dem 157 Menschen ums Leben kamen.

Die Maschine wäre auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi gewesen. Ursprünglich hätte auch die junge Frau geplant, mit ihrer besten Freundin Helen in Richtung Heimat zu fliegen, doch sie bekam keinen Urlaub und blieb deshalb in Wien. Ihre Freundin trat die Reise nach Kenia an, angekommen ist sie dort aber nicht. Sie kam bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Am Sonntagabend herrschte traurige Gewissheit. „Sie stand auf der Passagierliste“, ist Grace Mania in großer Trauer.