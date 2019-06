Der oder die Täter brachen bei einem Haus in der Forsthofstraße einen Geräteschuppen auf und entwendeten Gartengeräte. Am selben Grundstück wollten sie auch noch eine weitere Tür aufbrechen, aber ohne Erfolg. Auch in einem Nachbarhaus war ihr Einbruchsversuch glücklicherweise nicht von Erfolg gekrönt. Auch hier wollten sie in einen Gartenschuppen einbrechen, scheiterten aber.

Als die Einbrüche bemerkt wurden, erstatteten die Besitzer Anzeige bei der Polizei.