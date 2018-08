Gute Stimmung mit Musik, gutes Essen und ausreichend gekühlte Getränke – mit dieser Mischung war das Fest der Feuerwehr Brand-Laaben, das am Wochenende über die Bühne ging, ein voller Erfolg.

Die Freitagnacht wurde aber durch einen unangenehmen Zwischenfall getrübt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt: Eine Gruppe junger Männer aus dem Bezirk Lilienfeld feierte in dieser Nacht ausgiebig am Fest, auch Alkohol floss in Strömen. Als es ans Aufräumen und Zusperren ging, fing ein junger Mann (20) aus Hainfeld zu stänkern und schimpfen an, verließ aber dann doch noch das Fest.

Wenige Minuten später kam der Betrunkene aber wieder zurück und versetzte einem Feuerwehrmann einen derartigen Stoß, sodass dieser zu Sturz kam – mit dem Gesicht schlug er am Boden auf und verletzte sich. Der Mann konnte ausgeforscht werden, er wird wegen Körperverletzung angezeigt.