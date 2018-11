„12 der 13 Wohnungen sind schon bezogen“, freut sich Hotelier Oswald Steinberger, der, wie berichtet, seine Hotel-Pforten in Brand-Laaben schließt und die Gästezimmer zu Wohnungen umbaut. Die Planungen für den Bau der weiteren 26 Wohnungen laufen. „Anfang Februar könnte es mit den Arbeiten losgehen“, berichtet Steinberger.

Nicht nur die weitere Nutzung der Seminarräume und Gästezimmer ist damit gesichert, auch für das Hallenbad der Hotelanlage wurde bereits eine Pächterin gefunden: Die Eichgrabenerin Ulrike Ruzicka wird mit Jänner 2019 das Bad übernehmen. Seit mehreren Jahren bietet sie dort bereits Schwimmkurse an. „Nach den Semesterferien möchte ich auch Babyschwimmen anbieten“, erzählt die motivierte Schwimmtrainerin. Auch Meerjungfrauenschwimmen oder Meerjungfrauen-Geburtstagspartys sind bei Ruzicka angesagt.

Kein Hallenbad in der Umgebung

„Ich habe das Bad übernommen, weil das Hotel zusperrt. Schwimmen ist wichtig und in der Gegend gibt es nicht wirklich etwas“, nennt Ruzicka ihre Motivation. Sie habe auch schon einige Anfragen von Privaten bekommen, die schwimmen gehen möchten. „Derzeit überlege ich noch, wie ich das organisatorisch lösen kann“, so die Eichgrabenerin. Gerne stellt sie das Bad auch Gruppen zu Verfügung. Der Wellnessbereich im Hotel kann von den Mietern des Hauses genutzt werden. „Mit dem Wohnungsschlüssel und per Münzsystem kann dieser genutzt werden“, verrät Hotel-Besitzer Oswald Steinberger.

Lediglich der Fortbestand des Restaurants ist ungewiss. Über Silvester ist noch geöffnet, dann ist Schluss. „Wir sind auf der Suche nach einem Pächter“, rührt Oswald Steinberger die Werbetrommel.