Ein Traditionsbetrieb in der Region Wienerwald schließt seine Pforten: Das Hotel zur Post in Brand-Laaben wird umgebaut. Aus den über 60 Hotelzimmern und sieben Seminarräumen werden 40 Wohnungen. Das Restaurant mit den 170 Sitzplätzen innen und 70 Gartenplätzen ist noch bis Ende des Jahres geöffnet, danach soll es verpachtet werden.

Dem Firmenchef ist die Entscheidung nicht leicht gefallen: „Natürlich ist auch etwas Wehmut dabei, aber man muss an die Zukunft denken“, sagt Oswald Steinberger im NÖN-Gespräch. Im Vorjahr begannen seine Überlegungen, wie es weitergeht. „Im Hotel wären einige Investitionen nötig gewesen, vor allem die Zimmer im hinteren Trakt waren ein bissl abgewohnt. Wenn man investiert, muss man pro Zimmer mit 20.000 Euro rechnen. Bei über 60 Zimmern sind das über 1,2 Millionen Euro. Und in 20 Jahren hat man wieder alte Zimmer.“

„Ich werde der Hauswart sein.“ Hotelier Oswald Steinberger über seine künftige Tätigkeit

Dazu komme die schwierige Situation in der Branche: „Der Zeit- und Arbeitsaufwand ist nicht unerheblich. Die Nächtigungszahlen sind zwar gut, aber die Spannen werden immer weniger. Die Firmen sparen bei den Seminaren, im Bustourismus ist der Preisdruck enorm.“

Steinbergers Söhne sind zwar beide in der Tourismusbranche tätig, arbeiten teilweise auch im Betrieb mit, wollen ihn aber nicht übernehmen. Daher entschied sich der 56-jährige Hotelchef für eine neue Nutzung der Gebäude. „Das ist jetzt einmal eine größere Investition, aber dann sollte sich das Haus selbst finanzieren.“ Knapp zwei Millionen Euro wird der Umbau kosten. Jeweils zwei bis drei Hotelzimmer werden zusammengelegt, sodass Wohnungen in der Größe von etwa 50 bis 70 Quadratmetern entstehen. Der bestehende Wellnessraum wird den Mietern zur Verfügung stehen. Das Schwimmbad wird vielleicht von einem externen Betreiber weitergeführt.

Die Bauarbeiten – durchwegs mit heimischen Firmen - sind voll im Gang. In der ersten Etappe entstehen im ältesten Trakt 13 Wohnungen. Ende Oktober werden sie bezugsfertig sein. Die zweite Bauetappe startet Anfang nächsten Jahres.

„Zum Jahreswechsel haben wir noch Gäste im Haus, am 2. Jänner wird zugesperrt, dann beginnt der Umbau im Haupttrakt“, berichtet der Hotelier. Ende nächsten Jahres sollen dann alle 40 Wohnungen fertig sein. Er werde dann als „Hauswart“ fungieren, lacht Steinberger.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Brand-Laaben dürfte gegeben sein. Am Freitag fand eine Begehung mit Interessenten statt, drei Wohnungen sind bereits fix vergeben.

Das Hotel zur Post wurde von Oswald Steinbergers Großeltern aufgebaut, seine Eltern haben das Haus zu einem Vier-Stern-Hotel ausgebaut. Oswald Steinberger hat im Haus die Kellnerlehre absolviert und 1993 den Familienbetrieb vom Vater übernommen. 16 Mitarbeiter sind heute beschäftigt.

„Ich bin ein leutseliger Mensch und plaudere gern. Wenn die Leute mit einem Lächeln aus dem Betrieb gehen, ist das ein schönes Gefühl.“

Das Schöne an der Arbeit in der Gastronomie ist für den Firmenchef die Begegnung mit den Menschen: „Ich bin ein leutseliger Mensch und plaudere gern. Wenn die Leute mit einem Lächeln aus dem Betrieb gehen, ist das ein schönes Gefühl.“ Vieles habe sich aber über die Jahre verändert, erzählt der Hotel- und Restaurantbetreiber: „Früher war es lustiger und geselliger, da sind die Leute mehr aus sich herausgegangen. Früher haben wir um 1 oder 2 in der Früh zugesperrt, weil nach einem Seminar noch Schmäh geführt wurde. Das ist jetzt vorbei.“

Die Zukunft der Gastronomie sieht Steinberger nicht sehr rosig: „Früher hatten wir im Gemeindegebiet 13 Wirtshäuser, jetzt sind es sieben, wenn ich aufhöre bleiben sechs übrig. Das klassische Landgasthaus ist vom Aussterben bedroht.“