Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gibt es für die Bevölkerung von Brand-Laaben: Die Post kommt wieder in den Ort zurück, und zwar ins Lagerhaus. „Die Post AG ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in unserer Filiale in Brand-Laaben eine Post-Partnerstelle einzurichten. Ich habe sofort zugesagt, denn das ist eine Bereicherung für den Ort und auch für unsere Zweigstelle“, erklärt Geschäftsführer Herbert Schadenhofer.

Im Mai 2005 wurde das Laabner Postamt geschlossen. Linden-Wirtin Gerti Geidel eröffnete kurz darauf als Ersatz eine Post-Servicestelle. Nach nur vier Jahren warf sie das Handtuch: „Ich habe die Postservicestelle gerne gemacht, doch sind mir damals im Monat 80 Euro übrig geblieben. Das Risiko bei diversen heiklen Briefsendungen stand in keiner Relation zum Verdienst“, erinnert sie sich zurück. Nun freut sie sich aber auch, dass Laaben wieder eine Postservicestelle bekommt.

„Die Postversorgung ist ein Grundbedürfnis. Die Leute müssen nach Altlengbach fahren, um zu ihrer Post zu kommen. Das ist für den Ort sicherlich nicht förderlich.“

Natürlich freuen sich auch vor allem die Pensionisten, die nicht mehr mobil sind, über das neue Angebot. Anna Steigele (70) sagt: „Ich bin alleinstehend, habe kein Auto. Ich freue mich sehr, dass die Postservicestelle kommt.“

Lagerhaus-Filialleiterin Veronika Wallner sagt: „Der Ruf der Bevölkerung nach einer Postservicestelle wurde auch in unserem Geschäft unüberhörbar. Nun freut es mich schon sehr, dass wir im Lagerhaus die Postservicestelle übernehmen. Mit der Eröffnung am 17. Dezember kann noch die Weihnachtspost ungehindert abgeschickt und zugestellt werden.“ Für die vier Lagerhausmitarbeiter ist es natürlich ein zusätzlicher Aufwand. „Wir müssen auch Schulungen besuchen, doch für die Bevölkerung machen wir das gern“, betont die engagierte Filialleiterin.