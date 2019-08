15 Jahre war Helmut Lintner Bürgermeister. Jetzt tritt er zurück. Im NÖN-Gespräch zieht der VP-Politiker Bilanz.

NÖN: Sie haben Ihren Rücktritt vor einigen Monaten angekündigt. Wie schaut der Zeitplan aus?

Helmut Lintner: Mit 30. September werde ich das Amt zurücklegen.

Hat die überraschende Nationalratswahl am 29. September an Ihrem Zeitplan etwas geändert?

Nein, geändert hat sie nichts, es war nur ein bitterer Beigeschmack. Ich habe mir den letzten Sonntag als Bürgermeister anders vorgestellt.

„Die Gemeinde soll alles betreiben. Aber niemand macht sich Gedanken, wer das bezahlt“

In den letzten Monaten als Ortschef hat es einige Hiobsbotschaften gegeben. Das Hotel zur Post hat zugesperrt, die Raiffeisenbank ist zugesperrt. Wie geht man damit um?

Das Problem ist, dass als erstes der Bürgermeister schuld ist, wenn so etwas passiert. Alle rufen um Hilfe. Die Gemeinde soll alles kaufen, die Gemeinde soll alles betreiben. Aber niemand macht sich Gedanken, wer das bezahlt. Was soll eine Gemeinde, ein Bürgermeister machen, um solche Dinge zu verhindern, die in anderen Gemeinden schon vor zehn oder mehr Jahren passiert sind? Altlengbach stampft einen Wohnsilo nach dem anderen heraus. Auch das ist nicht wirklich eine Grundlage für Wirtshaus und Greißlerei. Grundsätzlich braucht man ja Menschen, die bereit sind, so etwas zu betreiben.

Mit der Nahversorgung wird es in kleinen Orten immer schwieriger. Sinkt damit die Lebensqualität in den kleinen Gemeinden?

Nein, ich glaube, dass das oft ein guter Wink ist, dass die Leute munter werden und dass Initiativen ergriffen werden. Bei uns ist das zum Beispiel das Projekt Laabensmittel zur Vermarktung regionaler Produkte. Ich wollte das schon 2009 machen, aber damals hat mir niemand zugehört, da wurde das belächelt. Jetzt ist es ernst, und ich bin so stolz, dass es doch gelungen ist.

Auf welche Projekte sind Sie noch besonders stolz?

Wir haben einige Dinge gemacht, zum Beispiel den Kindergarten und den Bauhof. Oder den Kirchenplatz - das ist etwas, was dazu beiträgt, die Kultur, wie wir sie gewöhnt sind, aufrecht zu erhalten. Wir haben den Kanal ausgebaut, wir haben Wasser bis auf den Stollberg, auf die Klammhöhe und bis Brand. Nur zum Vergleich: Hainfeld hat 1905 die öffentliche Wasserleitung gebaut, wir 2005. Wir haben viele Wege ausgebaut, wir haben 2014 die Gehsteige total saniert und größtenteils barrierefrei gemacht. Auch die Gemeinde 21 war ein tolles Projekt. Was mich besonders stolz macht, ist die Entwicklung der Finanzen. Als ich 2004 Bürgermeister geworden bin, war die Finanzsituation extrem angespannt. Es hat Leute gegeben, die befürchtet haben, dass sich die Gemeinde unter meiner Führung noch mehr verschuldet, was eigentlich gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Jetzt übergebe ich die Gemeinde schuldenfrei, außer dem Kanal natürlich. Und wir haben auch Rücklagen gebildet, das haben wir vorher auch nicht gehabt.

„ Hermann Katzensteiner war mein Wunschkandidat “

Wie hoch sind die Schulden für den Kanal?

Rund 1,6 Millionen Euro. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren schon rund 1,5 Millionen Euro zurückgezahlt. Und wir haben die Kanalgebühren seit 2007 nicht angehoben.

Ihr Nachfolger wird Hermann Katzensteiner werden. War es schwierig, ihn für dieses Amt zu gewinnen?

(schmunzelt): Es hat schon ein bisschen gedauert, ihn zu motivieren, aber ich habe nicht nachgegeben. Hermann Katzensteiner war mein Wunschkandidat. Er übernimmt das Bürgermeisteramt unter der Voraussetzung, dass seine berufliche Tätigkeit nicht leidet. Das ist natürlich schwierig, weil er Ziviltechniker bei der Landeslandwirtschaftskammer ist und auch eine große Landwirtschaft betreibt. Es wird für Gemeinden sowieso immer schwieriger, jemanden für diese Ämter zu finden, weil der Stress von Beruf und Freizeit immer mehr verschwimmt, das erlebe ich immer wieder, dass die Leute keine Zeit haben, weil die Freizeit so verplant ist.

Sie selbst waren Gastwirt. Wie hat sich das mit der politischen Tätigkeit verbinden lassen?

In den ersten neun Jahren war es extrem schwierig, da hat es mir extrem viel Nerven gekostet. Die Arbeit mit der Verwaltung an Wochentagen war nicht das Problem, aber das Repräsentieren am Wochenende war nicht einfach, denn da wurde ich ja im Wirtshaus gebraucht. Das alles zu koordinieren war schon schwierig.

„ Es hat kein einziges Mal gegeben, wo mir SP oder FP nicht geholfen hätten, wenn ich etwas gebraucht habe “

Haben Sie es je bereut, das Bürgermeisteramt übernommen zu haben?

Ja, schon. Besonders am Anfang. Da habe ich oft hinterfragt, ob ich das notwendig habe.

Was hat Sie zum Weitermachen motiviert?

Wenn ich etwas beginne, dann bin ich sehr konsequent und mache es fertig. Da bin ich sehr diszipliniert. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und die Situation in der Gemeinde war sehr schwierig, auch das war eine Motivation.

Wie hat die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien funktioniert?

Anfänglich war das extrem schwierig. Aber das hat sich um 180 Grad gedreht. Heute haben wir ein fast freundschaftliches Verhältnis. Es hat kein einziges Mal gegeben, wo mir SP oder FP nicht geholfen hätten, wenn ich etwas gebraucht habe. Es gelingt nicht jedem Bürgermeister, die Opposition so einzubinden. Wenn man redet, wenn man informiert, tut das einer Gemeinde gut. Natürlich machen die Parteien Oppositionspolitik und gehen auch hart ins Gericht mit mir, aber es ist immer sachlich.

Als Gastwirt sind Sie schon seit 2013 in Pension. Sind Sie erleichtert, dass Sie jetzt auch als Bürgermeister in Pension gehen?

Ja, eigentlich schon. In den letzten Jahren ohne Wirtshaus hat es zwar immer mehr Spaß gemacht. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Wir haben gute Leute im Gemeinderat. Es wäre unverantwortlich, jetzt zu bleiben. Jetzt packen die Jungen an. Sie haben neue Ideen. Ich werde mich kommentarlos zurückziehen.