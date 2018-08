„Irgendwie scheint das noch nicht in den Köpfen drinnen zu sein, das Werkl rennt, so wie es sein soll“, sagt Friedrich Hackl, Obmann des Touristenklubs Wienerwald (ÖTK), der für das Schutzhaus am Schöpfl zuständig ist. Wie berichtet gab es in der nahen Vergangenheit zwei Mal einen Pächterwechsel, seit Juni führt Sabine Rohrböck-Hellmuth mit ihrem Team das beliebte Ausflugsziel auf der höchsten Erhebung des Wienerwaldes.

Dass es jetzt wieder Gerüchte gibt, dass die derzeitigen Pächter schon wieder aufhören wollen, tut dem ÖTK-Obmann weh. „Sie haben sich gut eingearbeitet, fühlen sich wohl und haben Freude an der Arbeit“, sagt Friedrich Hackl. Viele scheinen aber skeptisch zu sein.

„Hütte wird geführt, so wie es sein soll“

Geöffnet ist die Hütte täglich außer Montag. Wenn jemand am Berg nächtigen will, sei das ebenso kein Problem, berichtet der Obmann. „So, wie es auf einer Schutzhütte eben sein muss.“ Auch Hüttenwirtin Sabine Rohrböck-Hellmuth dementiert die Gerüchte: „Das stimmt überhaupt nicht“, sagt sie. Sie hat auch keine Idee, woher die Geschichten kommen: „Vielleicht daher, dass es vorher zwei Mal einen Wechsel gegeben hat?“, mutmaßt sie. Es laufe alles wie bisher, während der geöffneten Tage sei auf jeden Fall bis 20 Uhr jemand da.

Die 20-Jahr-Feier der Hütte, die zu Pfingsten geplant gewesen wäre, findet nun am Samstag, 6. Oktober, statt. „Wir planen ein großes Fest“, verrät Hackl.