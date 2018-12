Der Sport- und Kulturverein ist mit 140 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde. Vor zwei Jahren stand der Verein vor der Auflösung, weil kein neuer Obmann gefunden wurde. Gemeinderat Gerhard Mühlbauer sprang im letzten Moment ein und rettete den Verein.

Bei der Generalversammlung am Freitag im Hotel zur Post legte er aber nun seine Funktion zurück: „Um einen Verein ordentlich zu führen, muss man viel Freizeit opfern, die habe ich aber nicht. Ich bin beruflich sehr ausgelastet und bin auch noch im Gemeinderat tätig.“ Mühlbauer freut sich, dass sich der Verein in den vergangenen zwei Jahren gut entwickelt hat: „Wir veranstalten alle zwei Jahre eine Theateraufführung, jedes Jahr einen Kindermaskenball und die Sporttage.“

Im Kulturbereich habe man noch großen Nachholbedarf, meinte der scheidende Obmann. Bei der Generalversammlung wurde nun mit Christine Pokorny erstmals eine Frau an die Spitze des Vereins gewählt. Vor allem im Kulturbereich will sie neue Akzente setzen: „Kultur gehört in die Köpfe und Herzen der Menschen hinein“, war ihr klares Statement. Pokorny will deshalb auch wieder Heidi Parrer für gemeinsame kulturelle Projekte ins Boot holen: „Du hast soviele kreative Ideen, wir brauchen dich.“

Vor zwei Jahren wurde die Bücherei aus dem Sport- und Kulturbereich ausgelagert. Heidi Parrer hat die Bibliothek mit ihrer Literaturrunde gerettet.

Kulturtage sollen den Ort beleben

Ebenso hat sie wieder Kulturtage in der Gemeinde veranstaltet, auch diese sollen wieder den Ort beleben. Die neue Obfrau betonte: „Wir brauchen nicht nur Sporttage, sondern auch Kulturtage in der Gemeinde. Die sportlichen Aktivitäten im Turnsaal sind auf Schiene, die kulturellen noch nicht.“

Im sportlichen Bereich muss der Verein aber auch einen schweren Verlust kompensieren. Der bei den Kindern äußerst beliebte Fußballtrainer Richi Thaqi legte aus beruflichen Gründen seine Funktion zurück.