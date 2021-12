Weihnachtsmarkt soll stattfinden

„Wir lassen uns von diesem Corona-Desaster nicht in die Knie zwingen“, gibt sich Kogelhof-Chef Gerhard Egger kämpferisch. Seit 2013 führt er die Bisonzucht am Kogelhof. Zudem ist er bekannt für sein soziales Engagement und seine gesellschaftlichen Events. Seit 2014 ist Egger der Hauptorganisator für „Weihnachten am Kogelhof“ eine Veranstaltung mit vielen Ausstellern aus der Region, Schlittenfahrt, Nikolausbesuch und einem Weihnachtskonzert, das bereits weit über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt ist. 2019 schaffte er es auch, dass alle Laabner Bauern an einem Strang ziehen und es entstand der monatliche Bauernmarkt am Kogelhof, der besonders in der Corona-Zeit von der Bevölkerung geschätzt wurde. „Die Bevölkerung schätzt wieder die regionalen bäuerlichen Produkte,“ erklärt der Bison-Chef das Erfolgsrezept.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Kogelhof wäre für das zweite Adventwochenende geplant gewesen, doch der Lockdown verhinderte dies. „Der Lockdown dauert bis zum 13. Dezember, daher hat das Organisationsteam beschlossen, Weihnachten am Kogelhof‘ auf das vierte Adventwochenende, auf den 18. und 19. Dezember, zu verschieben. Statt dem Nikolaus wird daher das Christkind mit dem Schlitten zu diesem Fest kommen“, freut sich Gerhard Egger, dass wiederum alle an einem Strang ziehen und, Weihnachten am Kogelhof‘ ermöglichen.