Während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld in Markersdorf geriet eine Strohpresse und in weiterer Folge ein Teil des Feldes in Brand. Die Feuerwehren des Unterabschnitts Mitte - Markersdorf, Inprugg, Raipoltenbach und Neulengbach-Stadt - rückten aus, um den Brand zu löschen.