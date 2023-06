Maibaum in Neustift-Innermanzing feierlich umgeschnitten

In der Gemeinde wird das Brauchtum noch hochgehalten. Daher wird auch das Maibaumumschneiden - traditionell am ersten Sonntag im Juni - feierlich zelebriert. Am 1. Mai hat der Gemeinderat den Maibaum aufgestellt.

Immer ein Verein des Ortes ist für das Maibaumumschneiden zuständig, diesmal übernahm diese Aufgabe der Tennisverein. Obmann Franz Steinmair und sein Team organisierten den Frühschoppen mit dem Hackl Trio, dazu wurde der Maibaum umgeschnitten und verlost und für die Kids gab es ein Kinderprogramm. Natürlich war auch für das leibliche Wohl mit Grillschmankerl bestens versorgt.