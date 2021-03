Ostern naht mit Riesenschritten. Es ist ein großes kirchliches Fest, mit dem viele Bräuche verbunden sind. So sind von Gründonnerstag bis Karsamstag Kinder mit ihren Holzratschen unterwegs, um mit dem lauten Geknatter die Kirchenglocken zu ersetzen, die ja nach einer Legende am Gründonnerstag nach Rom fliegen.

„Wir werden sehr darauf achten, den nötigen Abstand zueinander einzuhalten und die Kinder werden selbstverständlich Mund- und Nasenschutz tragen“, sagt Sebastian Hackl, er ist „Oberministrant“ und einer der drei Organisatoren in der Pfarre Maria Anzbach. Genau das ist auch die dringende Vorgabe der Diözese, um das Ratschen heuer möglich zu machen.

Acht Gruppen mit je drei Kindern werden in der Maria Anzbacher Pfarre in den Tagen vor Ostern zu den Häusern unterwegs sein, Lisa Christely und Sophia Mayer haben mit Hackl für die Einteilung gesorgt.

Martin Schweiger stellt in Handarbeit traditionelle Ratschen her. Das alte Handwerk hat er von seinem Großvater Ferdinand Stangl gelernt. Auch sein Sohn Alexander wurde schon auf den Ratschenbau geschult. privat, privat

„Bei uns gehen ausschließlich Ministranten und Ministrantinnen, die auch beim Sternsingen mitmachen. Wir freuen uns, in der Gemeinschaft der Ministranten wieder zusammen zu sein, um etwas Sinnvolles zu machen. Die Leute freuen sich, wenn sie von Gründonnerstag bis Karsamstag die Ratschen mit unseren Sprüchen hören“, berichtet Sebastian Hackl. Er freut sich, dass es bisher keine Absagen wegen der Pandemie gegeben hat. Die Maria Anzbacher Ratscherkinder gehen ab 7 Uhr in der Früh das weitläufige Gebiet von Hofstatt bis nach Maierhöfen, vom Markt bis hinauf auf den Raßberg ab. In Unter-Oberndorf werden zwei Gruppen unterwegs sein, die von Steffi Widler „gemanagt“ werden. Sie sind bereits um 6 Uhr in der Früh am Weg und ratschen auch jeweils um 12 und um 18 Uhr.

In Kirchstetten ist der alte Brauch des Ratschens stark ortsgebunden organisiert. In einigen Ortschaften in der Gemeinde ist bereits alles organisiert, in anderen wird noch an der Umsetzung gearbeitet.

Senta Binder, Werner und Erika Leopoldseder (v.l.). werden die Wienerwaldratsche zum Einsatz bringen. Stoiser (Archiv), Stoiser (Archiv)

Auch in St. Christophen werden Ratschenkinder unterwegs sein, das wird in den einzelnen Orten selbst organisiert. Ganz wichtig ist es Nicole Matzinger, dass der Brauch nicht in Vergessenheit gerät: „Wir wollen, dass die Tradition aufrecht erhalten bleibt und schicken unsere Kinder nur in unserer Siedlung Konrad Rauhle Gasse und Schippelberstraße aus. Das haben wir auch bereits im Vorjahr so praktiziert.“

Ratschenbau-Handwerk vom Opa erlernt

In Brand-Laaben sind viele Kinder mit „original handgefertigten Ratschen aus der Hand von Martin Schweiger“ unterwegs. Der Betreiber von „Martins Holzwerkstatt“ war in seiner Kindheit begeisterter Ratscherbub. Im Jahr 1979 hielt er seine erste Ratsche in Händen, die auch heute noch sein ganzer Stolz ist. Martin Schweiger fertigt seit Jahren in Handarbeit selbst Ratschen an. Gelernt hat er das Handwerk von seinem längst verstorbenen Opa Ferdinand Stangl. Gebaut werden die Ratschen nach wir vor in Opas Werkstatt. Damit dieses Handwerk nicht in Vergessenheit gerät, ist auch Sohn Alexander bereits in die Kunst des Ratschen-Bauens eingeweiht.

Und sofern es Corona zulässt, plant der gelernte Tischler im kommenden Jahr für Interessierte einen Ratschenbaukurs.

Belohnung für Ratscher wird zentral abgegeben

Die Ratschenprobe in Großgraben bei Asperhofen fiel dem starken Schneefall zum Opfer, die Kinder werden aber in gewohnter Weise von Haus zu Haus gehen. Lediglich das Absammeln des „Roten Eies“ am Ostersonntag findet gemäß der Verordnung der Diözese nicht statt. Dorfbewohner werden die Gaben für die Kinder an einem bestimmten Ort deponieren.

In Eichgraben werden keine Ratschen-Kinder durch die Gassen ziehen. Hier wird seit Jahren die alte Wienerwaldratsche – ein ganz besonderes Exponat des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Eichgraben – aus dem Wienerwaldmuseum zum Wienerwalddom gebracht, um für die Glocken einzuspringen. Die Ratsche wird vom Pfarrteam bedient.