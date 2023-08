Kultursommer Neulengbach hat noch einiges zu bieten

Ein Konzert mit dem Titel „Herzensg'schichten“ findet am Freitag, 11. August auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Gerichts statt. Martina Steffl singt mit Christian Havel Herzbewegendes - von Klassik bis Schlager - begleitet von Veronika Weinhandl am Klavier. Beginn ist um 20 Uhr.

Ein Konzert mit dem isländisch-österreichischen Künstler Thorsteinn Einarsson & Band geht am Samstag, 12. August über die Bühne. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Vorverkauf online, im Rathaus, Infobüro und in den Trafiken, Tickets Kategorie 1 um 32 Euro, Kategorie 2 um 28 Euro, an der Abendkassa plus 3 Euro.

Am 17. August lädt die Stadtbibliothek zu einer Lesung mit Autorin Eva Rossmann im Gerichtshof (bei Schlechtwetter im Lengenbacher Saal) ein. Die Autorin liest aus „Der Tod einer Hundertjährigen“. Für die musikalische Gestaltung sorgt Anna Furtmüller-Strasser mit Gesang, Begleitung durch Antonis Vounelakkos an seiner Gitarre. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf um 15 Euro über Eventjet, im Rathaus, in der Stadtbibliothek oder in den Trafiken. An der Abendkassa kostet der Eintritt 18 Euro.

Flo&Wisch kommen am Donnerstag, 24. August, in den Gerichtsinnenhof mit ihrem Programm „Bauchgefühl“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, Veranstalter ist die „Theaterei“. Tickets im Vorverkauf unter: 0664/9203051 oder unter: info@theaterei.at. Vorverkaufstickets Kategorie um 30 Euro, Kategorie 2 um 28 Euro, Tickets an der Abendkassa plus 3 Euro.

Das Konzert „Die Udo Jürgens Story“ findet am Sonntag, 3. September im Gerichts-Innenhof statt mit den größten Hits und schönsten Geschichten der Musiklegende. Alex Pacher singt und begleitet sich selbst am Klavier. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Veranstalter ist die Theaterei. Tickets gibt's im Vorverkauf unter: 0664/ 9203051, unter info@theaterei.at oder im Infobüro. Tickets: Kategorie 1 um 38 Euro, Kategorie 2 um 34 Euro, an der Abendkasse plus 3 Euro.

Am Sonntag, 10. September, endet der Neulengbacher Kultursommer mit einer Ausstellung zum Thema „Altes und Verallenes“ der beiden Künstler Moritz Pasteiner und Julian Jankovits in der Galerie am Lieglweg. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.