VHS Neulengbach präsentiert neues Kursprogramm

„Wir haben ein vielfältiges Programm für den Herbst 2023 zusammengestellt“, sagt Renate Nöhrig, Leiterin der VHS Neulengbach.

Kurteilnehmer können ab 19. September ihre Sprachkenntnisse in Englisch, Italienisch oder Spanisch verbessern oder Kroatisch, Slowakisch und Ungarisch lernen. Deutschkurse werden in unterschiedlichen Niveaus als Abendkurse angeboten. Einen Englischkurs gibt es für Kinder im Volksschulalter. „Der Kurs vermittelt erste Kenntnisse und Freude an der Sprache“, so Renate Nöhrig. Auch Kreativkurse für Kinder sind im Programm: Es gibt einen Keramikkurst und botanisches Malen nach Alexander von Humboldt. „Das ist ein Intelligenztraining, das von Kindern und Eltern gemeinsam genutzt werden kann.“

Außerdem gibt es in der VHS Neulengbach im neuen Semester Kurse für Bauchtanz, Ismakogie und Yoga sowie einen Selbstverteidigungskurs. Workshops für Fotografie oder Bonsai-Pflege, Waldbaden und Vorträge erweitern das Kursangebot. Auch eine Führung durch das Parlament wird organisiert.

Wer die Erwachsenenbildung unterstützen möchte, kann sich für die Mitarbeit im VHS-Büro bewerben

Anmeldungen Dienstag und Donnerstag, von 18 bis 19.30 Uhr sowie Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter: 02772/55097 oder 0680/2103372 beziehungsweise per Mail unter: kurse@vhsneulengbach.at. Eine Anmeldung zu den jeweiligen Kursen ist unbedingt erforderlich, dabei sind Name und Adresse, Mailadresse und Telefonnummer anzugeben. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Kursbeginn. Weitere Infos (Stornobedingungen) gibt es unter: neulengbach.vhs-noe.at

