Millionenpleite: Duscheck & Duscheck meldet Konkurs an .

Über das Vermögen der Duscheck & Duscheck GmbH mit Sitz in Eichgraben (Bezirk St. Pölten-Land) wurde ein Konkursverfahren beim Landesgericht St. Pölten beantragt - das gab der AKV Europa am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.