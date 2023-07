Maria Anzbacherin „auf eigener Mission“

„Schon in der Schule habe ich gerne geschrieben und meine Texte bei den Schularbeiten waren oft länger als die der anderen. In der Unterstufe wurde das Schreiben zu einem Hobby und in der Oberstufe allmählich zu dem Wunsch, Autorin zu werden“, erzählt Vanessa Ribul. Sie hat bereits vier Mal bei dem Schreibwettbewerb von Texte.Wien mitgemacht und ihre kurzen kreativen Texte eingereicht. Seit dem Beginn des Germanistikstudiums vor zwei Jahren arbeitet sie immer wieder an eigenen Geschichten. „Ich schicke erste Entwürfe an Freunde und Familie“, berichtet die junge Autorin, die jetzt das Buch mit dem Titel „Auf meiner eigenen Mission“ herausgebracht hat.

„Viele Menschen fragen mich immer wieder, wie ich auf die Ideen für meine Geschichten komme. Das ist oft nicht einfach zu beantworten, aber bei diesem Buch weiß ich es noch genau“, so Ribul. Die Idee dafür kam aus einem Traum. „Direkt am nächsten Morgen setzte ich mich vor meinen Laptop, um die Grundidee niederzuschreiben. Neben den Aufgaben der Uni bleibt nicht immer genug Zeit, um kreativ zu sein. So dauerte es ungefähr ein Jahr und etliche Versionen, bis die Geschichte zu dem wurde, was sie jetzt ist.“

Zur Veröffentlichung kam es durch Story.one. Im Germanistikstudium finden sich reichlich kreative Köpfe und so erfuhrdie junge Maria Anzbacherin durch Studienkolleginnen vom Young Storyteller Award und ergriff die Chance. „Auf meiner eigenen Mission“ war fast fertig und nach ein paar kleinen Änderungen bereit, abgeschickt zu werden. Für den Wettbewerb nutzte sie das Pseudonym Ava L. Ries. „Nicht, weil ich unerkannt bleiben will, sondern weil schon einige gute Autorinnen und Autoren mit einem Pseudonym ihre Karriere gestartet haben“, verrät Vanessa Ribul.Schon ein paar Wochen nach dem Einreichen ihrer Geschichte hält sie stolz ihr erstes Buch in den Händen. Derzeit ist es nur online bestellbar und wird nach Bedarf gedruckt.

Die junge Autorin freut sich, die Geschichte um Leona, Paul und die Crew mit der Welt zu teilen. Zu viert reisen sie im Jahr 2030 für die Forschungseinrichtung V.E.N.U.S. zum Mond, um Gesteinsproben aus dem Boden zu entnehmen. Doch als sie dort ankommen, ertönt ein schrecklicher Alarm und sie werden mit einem schwierigen Problem konfrontiert. Schaffen sie es sicher zurück zur Erde?„Die Geschichte ist natürlich frei erfunden, die Probleme sind allerdings sehr real“, so Ribul.

„Auf meiner eigenen Mission“ war ursprünglich der Arbeitstitel, aber es blieb schlussendlich dabei, weil er gut zu allen Charakteren und ihren persönlichen Geschichten passt. Jede Person ist auf ihrer eigenen Mission und doch verfolgen sie gemeinsam eine. Vanessa Ribul hält fest: „Genauso verfolge auch ich eine Mission: Autorin zu werden. In meiner Freizeit schreibe ich eifrig weiter und arbeite bereits an einem neuen Buch, das mehr in eine Fantasy-Welt abtauchen wird.“