Anlässlich des Internationalen Tags des Brotes präsentierte die Backstube Brotgenuss vom Verein Jugend am Werk am Dreierhof in Maria Anzbach das neue „BuchRogger“-Brot. Ziel war diesmal, möglichst viele regionale Zutaten zu verwenden und so werden für das Brot etwa die Bio-Eier und das Buchweizenmehl direkt vom Dreierhof bezogen.

Zahlreiche Gäste, darunter auch die Bürgermeisterin von Neustift-Innermanzing, Irmgard Schibich, ließen sich Kostproben aus dem Brot- und Gebäcksortiment schmecken und konnten auch weitere Produkte wie selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Aufstriche und Fruchtsirup verkosten.

In der Backstube Brotgenuss backen derzeit wochentags acht Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung. Bestellungen werden unter 02774/ 2292 oder online über www.speiselokal.org entgegen genommen.