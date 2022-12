Ruth Waberer hört in Eichgrabens Gemeinderat auf

Die ÖVP-Gemeinderätin Ruth Waberer arbeitet hauptberuflich in der Apotheke Eichgraben. Dementsprechend waren die letzten drei Jahre für sie sehr fordernd und arbeitsintensiv.

Da sie nebenbei auch ehrenamtliche Fahrerin beim E-Mobil Eichgraben ist und sich auch gesellschaftlich sehr engagiert, hat sie beschlossen, einen Schritt zurück zu treten: Nach fast neun Jahren legt sie ihr Gemeinderatsmandat zurück. „Es waren sehr schöne Jahre und ich bleibe dem Team im Hintergrund weiterhin erhalten“, sagt Ruth Waberer. Sie wird auch künftig mitarbeiten, wenn sie gebraucht wird.

Waberer hat sich in ihrer ersten Gemeinderatsperiode sehr im Bereich Gesundheit und Soziales engagiert. In der laufenden Periode war sie im Schulausschuss, ist aber weiterhin im Bereich Gesundheit und Soziales mit Rat und Tat beiseite gestanden, was besonders während der Pandemie hilfreich war.

Für Ruth Waberer folgt Cornelia Buchschachner im ÖVP-Team nach. Die Angelobung in der nächsten Gemeinderatssitzung 14. Dezember statt. „Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit! Bei Ruth Waberer möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Vor allem ihr Engagement in den Bereichen Gesundheit und Soziales war ein wichtiger Beitrag in den letzten Jahren“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller zum bevorstehenden Wechsel.

