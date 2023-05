Andreas Roder spielt den Soldaten Schwejk

„Der brave Soldat Schwejk“ steht beim Sommertheater Mödling heuer auf dem Spielplan. In der Titelrolle ist Andreas Roder zu sehen.

„Der Schwejk zählt für mich zu einem der Fixpunkte im komödiantischen Fach in der Karriere eines Schauspielers, ähnlich wie zum Beispiel der Frosch in der Fledermaus oder der Truffaldino in Goldonis Diener zweier Herren“, hält Andreas Roder fest. Es sei für ihn eine Gnade, den Schwejk spielen zu dürfen.

Dem Schauspieler, der in Neulengbach als Neos-Gemeinderat tätig ist, ist es wichtig, die Figur ernst zu nehmen: „Der Schwejk darf keinesfalls dumm und oberflächlich dargestellt werden. Er ist in seiner Art sogar fast ein Philosoph. Er rutscht zwar von einer Kalamität in die andere und reißt oft andere mit hinein, aber er ist unverwüstlich. Und gerade dadurch, dass ihn die anderen nicht für voll nehmen, überlebt er.“ Der Schwejk sei undurchschaubar, und genau das sei das Besondere an der Figur, so Andreas Roder.

„Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ ist ein unvollendeter, antimilitaristischer Schelmenroman, den von Jaroslav Hašek in den 1920er Jahren geschrieben hat. Josef Schwejk ist ein satirisch überzeichnetes Prager Original, das sich mit List und Witz durchs Leben schlägt. Der Reservist macht als Soldat die Missstände in der Armee offensichtlich und überlegt mit viel Glück.

Andreas Roder ist seit Anfang des Jahres mit dem Lernen des Textes und der Entwicklung der Figug beschäftigt. Auch das „Böhmakeln“ übt er fleißig. Seit Mitte April wird in Mödling geprobt. Zum Ensemble gehören unter anderen Nici Neiss, Christine Noventa, Alexandra Tobischek, Victor Kautsch, Markus Mudrak, Roman Mayr, Alfons Noventa, Gerald Speckner, Harald Simon, Thomas Pruckner, Rafael Witak, Kurt Wittmann.

Bei einer Pressekonferenzt wurde das Sommertheater präsentiert: Intendant Andi Berger, Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Andreas Roder, Intendantin Gabi Berger sowie Kulturstadtrat Schimanowa. Foto: Schätzle

Premiere: 8. Juli, weitere Vorstellungen: 12./13./14./18./19./20./25./26./27./28. Juli und 1./2./4./5./8./9./11./12./ August, Beginn: 19.30 Uhr - Spieldauer etwa eineinhalb Stunden, keine Pause. Freiluftaufführungen vor St. Othmar, Pfarrgasse 18, Mödling. Bei Schlechtwetter in der Europahalle.

Karten: Vorverkauf: 49/44/39/34 Euro. Abendkassa: 54/49/44/39 Euro. Ermäßigung für Schüler, Studenten & Senioren: -10%

Info und Karten: www.theater-moedling.at

Das Sommertheater war eine Idee des Mödlinger Bürgermeisters Hans Stefan Hintner, der den 2007 renovierten Kirchenplatz von St. Othmar beleben wollte. Der Verein Sommertheater Mödling wurde gegründet. Seit 2008 konnten unter der Intendanz von Andreas Berger bei 15 Produktionen über 50.000 Besucher begrüßt werden. Stücke wie „Jedermann“, „Zwölfeläuten", „Der Talisman“ „VOLPONE“ und die Stationentheater „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und „TATORT: Mödling 1111“ brachten Zuseher von nah und fern nach Mödling.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.