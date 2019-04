Kabarettistin Nadja Maleh präsentierte auf der „Bühne im Gericht“ im Lengenbacher Saal ihr fünftes Soloprogramm mit dem Titel „Hoppala“.

Der Erlös der Veranstaltung ist für den Rotary-Club bestimmt. Andrea Joichl, die Präsidentin des Rotary Clubs Neulengbach-Wienerwald, stellte das Projekt vor: „Wir wollen einen tollen Sommer für Kinder finanzieren. Unser Ziel ist es, Kindern mit diesem Projekt gemeinsame, unvergessliche Sommerwochen mit ihren Eltern zu ermöglichen.“

Um Hoppalas, also kleine Ausrutscher, drehte sich das Soloprogramm der Kabarettistin. Zwischendurch gab es Songs aus ihrem neuen Album. Mit charmanter Albernheit gelang es Nadja Maleh, die Besucher fast drei Stunden lang in ihren Bann zu ziehen. Tosenden Applaus gab es dafür auch immer wieder zwischendurch.

In Nadja Malehs Programm finden sich Figuren wie die naive Kindergartenpädagogin, die den Kleinen erklärt, Rotkäppchen sei an ihrem Schicksal selber schuld, weil sie den bösen Wolf mit ihrem kurzen Rock gereizt habe. Auch indische, ungarische, italienische, französische oder auch deutsche Lebensberaterinnen, die erklären, wie mit den Männern am besten zu verfahren sei, sind in Malehs Programm eingebaut. Zu den besonderen „Missgeschicken“ aus jüngerer Zeit gehören, dass es Katzen geben soll, die irrtümlich über Computertastaturen laufen und dabei Hassnachrichten verschicken. Zwischen diesen Polen der Fehlbarkeit agiert Nadja Maleh in ihrem Kabarettprogramm.

Maleh zeigte ihre Stärken auch als Sängerin: Die Geschichte von Adam und Eva wurde etwa zum Austropop Medley über Unstimmigkeiten bei der „gottgewollten Verpartnerung“.

Monika und Karl Hintermeier durften sich nach den beiden Auftritten von ZOË und JOSH. in der „Bühne im Gericht“ auch dieses Mal wieder über einen tollen Erfolg freuen.