Neulengbach: Standing Ovations für Soul-Diva Doretta Carter

Monika und Karl Hintermeier freuten sich, Dorretta Carter am Freitagabend in der Bühne im Gericht begrüßen zu dürfen. Die charismatische Künstlerin mit dem unverwechselbaren Timbre entführte gemeinsam mit ihren virtuosen Begleitern das Publikum in die Welt des Gospel, Blues und Soul. Texten von Gospels wie „Go down Moses“ und Standards von Jeff Becker, Bob Marley und vielen mehr. Die Besucher und Besucherinnen waren begeistert und sie erwiesen der Soul-Diva begeistert Standing Ovations.

