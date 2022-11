Sandra Pires begeisterte in Neulengbach

Am Freitag fanden sich in der Bühne im Gericht in Neulengbach Gäste aus nah und teils sehr fern ein, um sich von Sandra Pires und ihrer atemberaubenden Musik begeistern zu lassen. Die Gesangsakrobatin führte selbst durch das Programm und gab kurzweilig private Einblicke in ihr Leben. Pires bestach durch ihre Performance und die Lebensfreude, die sie dabei versprühte und durch Sangeskunst auf höchstem Niveau. Monika und Karl Hintermeier freuten sich über die gelungene Veranstaltung und bedankten sich bei ihren Förderern und Sponsoren.

