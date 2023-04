818 Stimmen für das neue Altlengbacher Gemeindezentrum

„Rund 66 Prozent haben sich für die Umsetzung der vorliegenden Pläne ausgesprochen“, berichtet Bürgermeister Michael Göschelbauer. 1.244 Stimmen wurden insgesamt abgegeben, sechs davon waren ungültig. Für das Projekt haben 818 Bürgerinnen und Bürger gestimmt, 420 haben sich dagegen ausgesprochen. Die Beteiligung lag bei knapp 50 Prozent.

Wie berichtet soll in Altlengbach ein neues Ortszentrum mit Gemeindeamt, Rettung, Bibliothek, Arztpraxis, Nahversorger, 17 Wohnungen und Tiefgarage errichtet werden. Der Bau war im Gemeinderat beschlossen worden. Eine Gruppe von Bürgern äußerte sich aber kritisch zu dem Plan, unter anderem wegen der Finanzierung. Aufgrund des anhaltenden Gegenwindes entschied sich die Gemeinde, die Bürgerinnen und Bürger zu befragen.

In drei Wahllokalen konnten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag von 8 bis 13 Uhr ihre Stimme abgeben. 66 Prozent haben sich für das Projekt ausgesprochen. „Das ist ein klares Votum für den Bau des neuen Ortszentrums in der geplanten Form und ein recht eindeutiger Auftrag so vorzugehen, wie wir es geplant haben“, sagt Vizebürgermeister Daniel Kosak. Die Beteiligung an der Befragung war mit 48 Prozent verhältnismäßig hoch. „In anderen Gemeinden kommt man oft nur auf 20 bis 30 Prozent Beteiligung“, so Kosak. Das Ziel in Altlengbach sei eine Beteiligung von 40 bis 50 Prozent gewesen. „Auch um eine ordentliche Gewichtung des Ergebnisses vornehmen zu können“, so Kosak, der die Planungsarbeiten für die Zentrumsgestaltung in den vergangenen drei Jahren geleitet hatte.

Bürgermeister Michael Göschelbauer und Vize Daniel Kosak sind jedenfalls erleichtert über den Ausgang der Befragung. „Es ist gut und wichtig, dass der Ort nun wieder zur Ruhe kommt, das klare Ergebnis akzeptiert wird und wir die nächsten Planungsschritte weiter durchführen können“, so Göschelbauer und Kosak. Das neue Ortszentrum sei für die Gemeinde so wichtig, es werde das Herzstück des Ortes werden, sind die ÖVP-Politiker überzeugt. „Wichtig ist, dass es nun endlich bald losgehen kann und dass wir die Ausschreibungen machen können.“ Anfang des Jahres 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

