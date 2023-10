Neulengbach: „Ideenwerkstatt war ein voller Erfolg“

Jetzt geht es an die Auswertung der vielen Beiträge. Insgesamt haben 583 Personen an der Online-Befragung teilgenommen. 577 Personen waren persönlich in der Ideenwerkstatt. „Wir sind von dieser doch sehr hohen aktiven Teilnahme wirklich beeindruckt“, sagt Karl Hintermeier. Der Neulengbacher wurde von der Stadtgemeinde mit der Begleitung des Projekts beauftragt. Die große Beteiligung ist für Hintermeier ein Zeichen, dass das Stadtzentrum den Menschen ein großes Anliegen ist. Beachtlich seien auch die vielen sehr konkreten Vorschläge, die gemacht wurden. „Es sind nicht nur Wünsche, sondern wirklich viele sehr konkrete Ideen.“

Konkrete Ergebnisse gibt es natürlich noch nicht, aber einige Punkte haben sich herauskristallisiert: Wie Karl Hintermeier informiert, zählten zu den besonderen Anliegen die Gestaltung des öffentlichen Raums mit schöneren Aufenthaltsbereichen, Beschattung und Begrünung, die Attraktivierung der Mobilität, etwa durch den Ausbau von Fahrtendiensten und die Erhaltung der Vielfalt an Angeboten in den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Gastronomie.

Viele Menschen würden sich eine „aktive Bespielung“ des Zentrums wünschen, zum Beispiel mit einem Wochenmarkt, mit Themenwochen, mit Kunst und Kultur im öffentlichen Raum.

Viele Menschen hätten sich ausdrücklich dafür bedankt, dass es bei der Ideenwerkstatt eine tolle Möglichkeit der Mitwirkung gab. Ergänzend wurden verschiedene Workshops angeboten. Hier hätte sich Bürgermeister Jürgen Rummel etwas mehr Teilnehmer gewünscht. Doch auch er ist mit dem Verlauf des Projekts sehr zufrieden. „Jetzt geht es darum, das Beste daraus zu machen und zu schauen, wie wir in das nächste Jahr starten, welche Experten wir beiziehen.“ Was den Bürgermeister überrascht hat war, dass einzelne Projekte, zum Beispiel die Gestaltung des alten Rathauses, nicht so ein großes Thema in der Bevölkerung sind. „Es geht vielmehr um das große Ganze und um die Marktplatzgestaltung insgesamt.“

Karl Hintermeier und Jürgen Rummel sind sich jedenfalls einig: „Aus unserer Sicht war die Ideenwerkstatt ein voller Erfolg, sowohl hinsichtlich der Teilnahme als auch - soweit man das bisher sagen kann - hinsichtlich der Qualität der eingebrachten Ideen.“