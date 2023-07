Junge Maria Anzbacher haben zwei Preise „abgeräumt“

Ein wunderbares Musikerlebnis und tolle Auszeichnungen konnten drei Anzbacher Schülerinnen vom Bundesjugendsingen 2023 in Klagenfurt mit nach Hause bringen: Die drei Jugendlichen Paula Traxler, Katharina Burko und Henri Jabkowski, die im BORG St. Pölten den Musikschwerpunkt besuchen, sind Teil des jungen „Frauenchores des BORG St. Pölten“ unter der Leitung von Ester Font-Bardolet. Der Chor konnte sich Ende April beim Landesjugendsingen 2023 in Grafenegg mit vier anderen Chören gegen insgesamt 82 niederösterreichische Kinder- und Jugendchöre durchsetzen und wurde zum Bundesjugendsingen nach Klagenfurt eingeladen.

Dieser Chorwettbewerb, der das größte Jugendchorfestival Europas darstellt, wird seit 1948 üblicherweise alle drei Jahre in einem anderen Bundesland durchgeführt. Corona-bedingt fand er diesmal nach sechsjähriger Pause in der Kärntner Hauptstadt statt. Etwa 1.500 Kinder und Jugendliche aus 60 Chören aus ganz Österreich begeisterten die Zuhörer mit ihren Chorstücken aus verschiedensten Genres. Vier wunderbare Tage lang drehte sich alles um den gemeinsamen Gesang.

Der „Frauenchor des BORG St. Pölten“ räumte gleich zwei Preise ab. Für die Chorleistung gab es als Bewertung beim Wertungssingen einen „ausgezeichneten Erfolg“. Es wurden die Stücke „Frühlingslied“, „Då drunt beim tiafen See“, „The tyger“ und „What Happens When A Woman?“ vorgetragen. In einer weiteren Challange, bei der esdafür die Auszeichnung „Gold“.