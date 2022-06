Kirchstettner (18) vertritt die NÖ Tischler in Hard

Werbung

Erstmals nimmt Niklas Wurzenrainer an einem Bewerb für Tischler teil. Der Kirchstettner arbeitet bei der Hochgerner Möbelwerkstätte GmbH in Böheimkirchen und ist im vierten Lehrjahr. Beim Bundeslehrlingswettbewerb in Hard in Vorarlberg am 25. Juni ist er im Schwerpunkt Produktion für das Team aus NÖ am Start.

„Ich habe von dem Bewerb gehört und mir gedacht ‚schauen wir einmal, was passiert‘“, erzählt der 18-Jährige im NÖN-Gespräch. Dass es den Kirchstettner in die handwerkliche Richtung verschlägt, war früh klar: „Mein Opa war schon Tischler, er hat mich motiviert“, sagt Wurzenrainer. Mit den Vorbereitungen ist er noch nicht beschäftigt. Und auch die Nervosität hält sich – noch – in Grenzen. „Aber das kommt sicher bald“, meint er.

Demnächst wird er sich mit Holzerkennung, Programmierung und Planung beschäftigen. Viel vorbereiten könne man sich heuer aber nicht. Denn die Bedingungen haben sich geändert, um mehr Chancengleichheit zu bieten. Erstmals ist das zu fertigende Stück komplett unbekannt. Nur die Holzart weiß man: Fichte.

Stolz auf den Lehrling ist man bei der Firma Hochgerner. „Wir freuen uns und fördern Teilnahmen dieser Art auch“, heißt es vom Unternehmen. Zwei Ausbildner begleiten Wurzenrainer sogar nach Vorarlberg.

