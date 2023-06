Ferienspiel Neulengbach seit 25 Jahren

Auch heuer gibt es wieder ein buntes Programm: 43 verschiedenste Ferienspiele werden von 27 Veranstaltern organisiert. „Dank der vielen Vereine, Organisationen und Familien, die immer wieder mitmachen, können die Kinder einen abwechslungsreichen Sommer erleben und unbeschwerte Tage mit viel Spaß und gemeinsamen Spielen genießen,“ hebt Bürgermeister Jürgen Rummel die Wichtigkeit dieses ehrenamtlichen Einsatzes für die Gemeinschaft hervor.

Los geht es mit dem Eröffnungsfest am Samstag, 1. Juli, am Tennisplatz in Ollersbach.Basteln, Flippern, Sporteln und vieles mehrAb 17. Juli gibt es dann jede Menge Programmpunkte für die Kinder wie Kinderbasteln, Wettflippern im eitle Kinderkram, ein Stationenbetrieb durch die Welt der Musik, Basteln oder Bogenschießen. Ein Besuch der Bücherei ist für die Kinder ebenso geplant, wie ein Funk- oder Zauberworkshop. Abwechslung bieten unter anderem auch die Polizei, die Sparkasse, das Rote Kreuz, die Landjugend, die evangelische Gemeinde Neulengbach oder die Feuerwehren Inprugg, Ollersbach und St. Christophen. Mit dabei sind auch der Sportverein Schönfeld. das EKIZ Neulengbach, die Familien Gfatter, Meissl und Heger und viele weitere Vereine und Organisationen. „Besonders freuen wir uns, dass heuer erstmals auch der Campingplatz Finsterhof dabei ist“, zeigt sich Stadträtin Maria Rigler stolz über das breitgefächerte Angebot in der Stadtgemeinde.

Das große Abschlussfest ist dann für Dienstag, 15. August, beim Waldfest in Raipoltenbach am Festplatz beim Haspelwald geplant. Es wird wieder eine Tombola geben. Jedes Kind kann einen der vielen tollen Preise gewinnen, die von den Neulengbacher Wirtschaftstreibenden, Vereinen und Freunden des Ferienspieles gesponsert werden. „Es gilt: jedes Kind gewinnt!“, verrät Rigler.

Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung gibt es auf www.neulengbach.gv.at. Für Fragen steht Katrin Göschelbauer, 02772/52105-32 oder katrin.goeschelbauer@neulengbach.gv.at zur Verfügung.