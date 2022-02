Neue Chefin für Neulengbachs Mobile Pflege

Alexandra Berende hat die Einsatzleitung in der Mobilen Pflege der Caritas in Neulengbach übernommen. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit knapp fünf Jahren in der Mobilen Pflege der Caritas Neulengbach tätig.

Die bisherige Einsatzleiterin Sylvia Reiss geht nach elf Jahren Engagement bei der Caritas St. Pölten im Laufe des Jahres in Pension. Regionalleiter Franz Dorn und die regionale Pflegeleiterin Elisabeth Hirnschall bedankten sich bei ihr für ihre umsichtige Tätigkeit. 39 Klienten werden von 15 Mitarbeitern in der Sozialstation Neulengbach betreut.

„Ich bin wirklich stolz, dass eine Nachfolgerin aus dem eigenen Team gefunden werden konnte“, sagt Regionalleiter Franz Dorn. Alexandra Berendes Stellvertreter wird Pflegefachassistent Josef Stickelberger.

Für die Sozialstation Neulengbach wird in der Mobilen Pflege noch zusätzliches Personal gesucht.

