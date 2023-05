Tag der offenen Tür im Pflegeheim in Kirchstetten

„Uns war es ein Anliegen an diesem Tag auf die großartigen Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam zu machen und wieder verstärkt mit Angehörigen und Nachbarn in Kontakt zu treten“, so die Heimleiterin Veronika Schauer. Nach Ausbruch der Pandemie konnte diese Veranstaltung erstmals wieder im Pflegeheim in Kirchstetten stattfinden.

Beim Tag der offenen Tür hatten Interessierte die Möglichkeit, sich über das Pflegeangebot im Clementinum zu informieren. Die Heimleitung führte die Besucher durch das Haus und gaben ihnen einen Einblick in das abwechslungsreiche Alltagsleben im Pflegeheim. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warben für ihren Dienst an der Gemeinschaft im Pflegeheim. Veronika Schauer betonte: „Unsere Ehrenamtlichen sind vor allem in der Beschäftigung der Bewohnerinnen und Bewohner eine sehr wichtige Stütze. Durch ihren engagierten Einsatz sorgen sie für zahlreiche positive Erlebnisse unserer Bewohner."

Das weitere Programm bot eine bunte Vielfalt der regionalen Gesundheitsdienstleister, die bei dieser Gelegenheit wertvolle Gesundheitstipps boten. So präsentierte das Unternehmen Ortoproban ausgewählte Produkte und führte Venenmessungen durch. Der Optiker Gramm aus Böheimkirchen war ebenfalls vor Ort und führte Seh- und Hörtests sowie Brillenanpassungen durch. Beim Informationsstand von Arzt René Chahrour konnte der Blutzucker gemessen werden und das Team der Praxis verteilte Probepackungen von Tees und Nahrungsergänzungsmitteln. Vertreter des Pensionistenverbandes und des Hilfswerks gaben an weiteren Ständen Auskunft über ihre Angebote. Unter den Gästen war auch Bürgermeister Josef Friedl.

Mit zusätzlichen Aktivitäten machte die Leitung des Hauses den „Tag der Pflege" zu einem besonderen Tag für alle Mitarbeitenden des Pflegeheims. Besonders beliebt waren dabei die kostenlosen Massagen und die Fotobox. „Dieser Tag dient nicht nur dazu, unserem Team von Herzen Danke zu sagen. Genauso möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf diesen wichtigen und sinnstiftenden Beruf aufmerksam zu machen," so Pflegedienstleiter Zlatan Plesko.

In Anbetracht des wachsenden Bedarfs an qualifizierten Pflegekräften ist das Pflegeheim in Kirchstetten stets auf der Suche nach engagierten Menschen, die sich der Pflege widmen möchten. Veronika Schauer betont: „Wir sind stolz auf unser Team und möchten es weiter stärken. Das Clementinum bieten nicht nur eine erfüllende Arbeit, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Weiterbildung.“ In den kommenden Jahren ist wie berichtet ein Neubau des Pflegeheims neben dem bestehenden Heim vorgesehen. Im Zuge dessen werden auch zusätzliche Pflegeplätze geschaffen.

