Mit „goldenem Auto“ in Region Wienerwald auf Tour gegangen

Die Community Nurses haben ihre Tour in Diesendorf gestartet. „Wir möchten möglichst Wohnort-nahe mit unserem Wissen zur Verfügung stehen, um die Menschen ausführlich zu informieren und zu beraten “, berichtet Anita Fisselberger und sie fordert auf, die Beratungsgutscheine gleich vor Ort einzulösen oder einen Termin mit den Community Nurses in den jeweiligen Sprechstunden in den Gemeinden auszumachen.

Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, die Nurses im Büro im Haus St. Louise in Maria Anzbach zu besuchen. „Wir kommen aber auch gerne zu den Menschen nach Hause und beraten sie in ihrem Zuhause. Die Gesundheit der Menschen liegt uns am Herzen“, sagt Anita Fisselberger. Die „goldenen Autos“ mit den violetten Herzen sind in den drei Gemeinden Altlengbach, Asperhofen und Maria Anzbach unterwegs.

(Kontakt unter: Community Nursing 02772 /52481-300 cn@maria-anzbach.at