60.000 Euro für Kleinkindbetreuung in Neulengbach

Die Kleinkindbetreuung in der Stadtgemeinde Neulengbach wird von zwei auf drei Gruppen erweitert. Die Gemeinde hat drei Container angekauft. Das Bauhof-Team errichtet einen Zubau. Rund 60.000 Euro werden in das Projekt investiert.

Ab September ist die Kleinkinderbetreuung am Vormittag gratis. Wie Bürgermeister Jürgen Rummel berichtet, gibt es in Neulengbach noch Kapazitäten. Ab Herbst 2024 wird die Nachfrage sowieso weniger werden, weil dann schon zweijährige Kinder einen Kindergartenplatz bekommen können. Die Container werden dann anderweitig Verwendung finden. „Da gibt es genug Ideen“, so der Bürgermeister.

Die Stadtgemeinde sei jedenfalls gut aufgestellt in puncto Kinderbetreuung, so Rummel: „Wir haben immer für alle Kinder einen Platz gehabt.“