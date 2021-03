Vor einer Woche waren in Neulengbach 24 Personen infiziert, jetzt sind es bereits 40 Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Einen Cluster gibt es laut Gesundheitsstadtrat Florian Steinwendtner nicht. Betroffene gibt es quer durch das weitläufige Gemeindegebiet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan jedenfalls bei über 400.

Die im Rathaussaal geplante Gemeinderatssitzung wurde aufgrund der Entwicklung wieder in den Turnsaal des BORG verlegt, damit die Abstände besser eingehalten werden können.

Auch im Bezirk St. Pölten steigen die Corona-Zahlen weiter: Anfang der Woche waren rund 480 Personen offiziell mit dem Coronavirus infiziert, über 1.004 Absonderungen der Bezirkshauptmannschaft waren aufrecht. Die 7-Tage-Inzidenz lag Anfang der Woche bei 231,5 und damit deutlich über jener der Stadt St. Pölten mit 192,7.

Die Teststraßen funktionieren im gesamten Bezirk gut, auch in der Stadtgemeinde Neulengbach wird nach wie vor an sechs Tagen in der Woche in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz im Lengenbacher Saal getestet.