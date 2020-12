53.952 Personen hatten sich im Bezirk St. Pölten für die Flächentests angemeldet, 49.298 ließen sich tatsächlich testen: 78 Personen bekamen ein positives Ergebnis und mussten sich einem PCR-Test unterziehen.

In der Stadtgemeinde Neulengbach kamen knapp 2.900 Personen ins BORG, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Eine Person hatte ein positives Ergebnis.

Bürgermeister Franz Wohlmuth ist froh, dass organisatorisch und logistisch alles gut über die Bühne gegangen ist. Rund 100 Freiwillige waren dafür im Einsatz. Über die Teilnahme der Bevölkerung zeigt er sich etwas enttäuscht: „Da hätte man sich schon etwas mehr erwartet.“

In der Stadt St. Pölten kamen 11.788 zum Corona-Schnelltest, davon wurden 22 positiv getestet.

Freiwillige, Rettungsleute und Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Tests in den Gemeinden gut über die Bühne zu bringen. So hatte etwa das Rote Kreuz Neulengbach in der Region 36 Probenabnehmer an neun Teststraßen im Einsatz.

