„Es ist schon eine Mammutaufgabe für die Gemeinden. Im Bund hat man es sich leicht gemacht“, sagt der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth angesichts der bevorstehenden Corona-Massentests, die im BORG stattfinden werden. Wohlmuth wünscht sich eine Beteiligung von über 50 Prozent. Auch Gesundheitsstadtrat Florian Steinwendtner hofft auf eine rege Beteiligung. Er ist zuversichtlich, dass organisatorisch alles hinzubekommen ist: „Es ist alles im Laufen.“

Nicht nur im Neulengbacher Rathaus, sondern auch beim Roten Kreuz Neulengbach laufen die Vorbereitungen für die Tests am 12. und 13. Dezember auf Hochtouren. Rund 20 Rot-Kreuz-Sanitäter werden jeden Tag im Einsatz sein, damit die Testungen in den Gemeinden im Einsatzgebiet umgesetzt werden können.

„Wir haben einen internen Aufruf gestartet und können alle Positionen besetzen“, erklärt Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger. Neben den Massentestungen läuft der normale Rettungsdienst. Auch die mobilen Testerinnen und Tester sind im Einsatz. „Ich kann mich für diese Einsatzbereitschaft all unserer Freiwilligen, Hauptberuflichen, Zivildienstleistenden und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres nur bedanken“, betont Wiesinger. 15 weitere Sanitäter besetzen am Wochenende den Rettungswagen und einen Krankentransportwagen. Auch das Notarzteinsatzfahrzeug ist einsatzbereit. Die Rot-Kreuz-Leute hätten schon viele große Einsätze erlebt und immer mit Herz und Engagement geholfen, so die Bezirksstellenkommandantin: „Was wir jetzt erleben, sprengt diese Grenzen bei Weitem. Hier wird der Grundgedanke des Roten Kreuzes mehr als gelebt: Aus Liebe zum Menschen.“

Gemeinden, Rettungen, Feuerwehr und Freiwillige helfen zusammen, damit die Testaktion funktioniert. Auch Bürgermeister Josef Friedl hält fest, dass die Massentests „sehr, sehr fordernd sind.“ Die Bürgermeister sind per Videokonferenz regelmäßig mit der Bezirkshauptmannschaft verbunden, um Informationen zu bekommen. „WLAN muss in der Schule aufgebaut werden, wir brauchen drei Laptops, wir brauchen Handys, und das alles innerhalb kurzer Zeit“, berichtet Friedl. Er ist froh, dass Kirchstetten von Gemeindearzt Rene Chahrour und seinem Team so gut unterstützt wird: „Insgesamt stellen sich vier Ärzte für die Tests zur Verfügung, das ist sensationell.“ Auch die Feuerwehren Kirchstetten und Totzenbach sind im Einsatz, damit beim Testen in der Mehrzweckhalle in Totzenbach alles läuft.

Drei Teststraßen wird es in der Volks- und Mittelschule Eichgraben geben. Bürgermeister Georg Ockermüller ersucht alle Bürger, an der Testung teilzunehmen, um die Infektionsketten – vor allem bei Menschen ohne Symptomen – unterbrechen zu können. Auf der Homepage der Gemeinde wurde gleich nach Bekanntwerden der Testtermine ausführlich über die Vorgangsweise informiert.

In Asperhofen werden zwei Teststraßen im Bauhof eingerichtet. Alle Vorbereitungen wurden bereits getätigt, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wolk: „Wir sind sehr gut auf Schiene.“

In Altlengbach wird es drei Teststraßen in der Mittelschule Laabental geben. „Wir rechnen mit 2.000 Leuten“, sagt Bürgermeister Michael Göschelbauer. Bezüglich des Personals sei man gut aufgestellt, wobei man sich dennoch über weitere Freiwillige freuen würde. „Es könnten etwas mehr sein“, so der Ortschef. In Neustift-Innermanzing wird die Teststraße in der Volksschule eingerichtet, genauso wie in Brand-Laaben. 1.585 Personen wurden hier angeschrieben, die nach der Anmeldung einen genauen Zeitpunkt vom Gemeindeamt ausgestellt bekamen. In der Gemeindestube wurde auf Hochdruck gearbeitet. „Wir haben uns über 1.000 Euro gespart, indem wir persönlich die Anmeldung an alle Haushalte gebracht haben. Zudem wissen wir, dass sie auch fristgerecht angekommen sind“, sagt Michaela Leidinger, Sekretärin am Gemeindeamt.

Die Tests des Bildungspersonals sind erledigt: In Herzogenburg waren 518 Personen zum Testen, niemand war positiv. In St. Pölten wurden 1.664 getestet, sechs davon positiv getestet.