Nach den Feiertagen 42 Infizierte in Neulengbach

In der Stadtgemeinde Neulengbach sind zu Wochenbeginn 42 Corona-Infektionen bestätigt. Im Bezirk St. Pölten werden am Montag 459 Corona-Infektionen gemeldet, 64 davon sind Omikron-Fälle. 570 Personen sind in Absonderung.

„Über die Feiertage hat sich die Situation so wie erwartet entwickelt“, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister: Die Zahlen stagnieren oder steigen leicht, Omikron nimmt zu.

Es werde nach wie vor viel kontrolliert, so Kronister. Über die Feiertage habe es nur kleine Beanstandungen bei Maskenpflicht oder Impfnachweisen gegeben. „Es waren Einzelfälle, wo etwas nicht gepasst hat. Im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Ich hoffe, das bleibt so", sagt Josef Kronister.

Die Teststraße im Lengenbacher Saal in Neulengbach ist nach wie vor von Montag bis Samstag in Betrieb (Zeiten siehe unten). Menschen ohne Symptome können gratis einen Antigen-Test durchführen lassen.