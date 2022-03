Aus für Teststraße in Neulengbach

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

92.000 Abstriche wurden in Neulengbach durchgeführt, am Donnerstag ist damit Schluss: Die Corona-Teststraße im Lengengbacher Saal, die seit 25. Jänner 2021 in Betrieb war, wird geschlossen.

Stadtgemeinde Neulengbach und Rotes Kreuz Neulengbach haben das Projekt gemeinsam organisiert. Die Bilanz fällt positiv aus. „Wir hatten von Beginn an Freiwillige, die uns auch treu geblieben sind und alles zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt haben“, stellt Reinhard Hubauer fest. Der Leiter der Allgemeinen Verwaltung der Stadtgemeinde hat gemeinsam mit Kathrin Wiesinger vom Roten Kreuz das Testangebot koordiniert.

Nase oder Rachen?

Nach zwei „Massentests“ im BORG wurde die Teststation im Lengenbacher Saal installiert. Ein Pool von 20 bis 25 Freiwilligen stand für die Testungen der Bevölkerung zur Verfügung. Im Notfall halfen auch Mitarbeiter der Stadtgemeinde. Denn es kam auch vor, dass die Tester selbst bei ihrem Dienstantritt positiv getestet wurden und wieder heimgehen mussten.

Bis zu vier Teststraßen waren im Lengenbacher Saal eingerichtet, bis zu 1.000 Testungen in zwei Stunden wurden an den stärksten Tagen durchgeführt. Zuletzt war noch eine Teststraße in Betrieb.

Allein die Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben in den 14 Monaten in Neulengbach und bei der Teststraße in Asperhofen über 1.000 Dienste versehen und über 3.300 Stunden geleistet. „Wir haben etwa drei Tester pro Tag gestellt“, hat Daniel Rauchecker, Bezirksstellenleiter-Stellvertreter beim Roten Kreuz, ausgerechnet. Den Freiwilligen könne man nur ein riesengroßes Danke dafür aussprechen, dass sie neben dem oft herausfordernden Rettungsdienst auch noch für Testungen zur Verfügung standen, so Rauchecker.

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde Neulengbach und Rotem Kreuz hat bestens funktioniert, zeigt sich auch Reinhard Hubauer voll zufrieden. Unter den Helfern sind über die Monate Freundschaften entstanden.

„Österreich ist sowieso Test-Weltmeister. Aber Neulengbach war da sicher eine Vorbildgemeinde.“

Auch Bürgermeister Jürgen Rummel zieht eine positive Bilanz: „Österreich ist sowieso Test-Weltmeister. Aber Neulengbach war da sicher eine Vorbildgemeinde.“ Immerhin gab es an sechs Tagen pro Woche die Möglichkeit zum Antigen-Schnelltest. „Kathrin Wiesinger und Reinhard Hubauer haben die Teststraße extrem gut aufgebaut und rasch ein gutes Team aufgestellt. Man kann sich nur wünschen, dass etwas so gut funktioniert.“

Für alle Helfer wird es ein kleines Dankeschön geben.

