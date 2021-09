Am 3. Oktober war das Oktoberfest geplant, daraus wird nichts. ÖVP-Gemeindeparteiobmann Gemeinderat Christian Braunbeck sagt zu der Absage: „Wir haben lange überlegt, wie wir unser Oktoberfest, den geltenden Corona-Maßnahmen entsprechend durchführen können. Allerdings haben die steigenden Infektionszahlen Mitte September und die zu erwartenden weiteren Beschränkungen den Ausschlag gegeben unser Fest abzusagen.“

Braunbeck ist zuversichtlich, dass mit dem kommenden Frühjahr die in der Gemeinde geplanten Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können.

Fest zur Wintersonnenwende soll stattfinden

Am 16. Oktober sollte das Herbstfest in der Mühle über die Bühne gehen. Jetzt ist es fix: Das Fest wird abgesagt.

Die Obfrau der Dorferneuerung Michaela Stefan-Friedl sagt: „Unser Herbstfest lebt von Begegnungen, vom Zusammenwirken mehrerer Vereine und Musikgruppen und vom ungezwungenen Miteinander mehrerer hundert Teilnehmer. Dies ist unter den gegebenen, möglicherweise bald noch verschärften Covid-Bestimmungen leider nicht möglich. Deshalb verschieben wir schweren Herzens unser Fest auf das Frühjahr - mit demselben Konzept - und hoffen auf ein dann unbeschwertes Feiern.“

Auch der Maria Anzbacher Adventmarkt wird abgesagt. Gemeinderätin Cony Künstler berichtet, dass man im Frühsommer noch optimistisch gewesen sei, was das Veranstalten des Adventmarktes anbelangt: „Jetzt müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass es auch heuer wieder aufgrund der noch immer vorherrschenden Covid- 19-Pandemie keinen Adventmarkt in Maria Anzbach geben wird. Die Entscheidung haben wir uns, genauso wie im Vorjahr, nicht leicht gemacht. Wir sind schlussendlich aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir einen Adventmarkt, so wie wir ihn alle kennen, schätzen und lieben, auch in diesem Jahr auf keinen Fall durchführen können.“ Cony Künstler hofft auf Verständnis für diese Entscheidung.

Das Fest zur Wintersonnenwende soll stattfinden, wie Gemeinderat Benedikt Peter mitteilt: „Diese Veranstaltung am 18. Dezember wollen wir aus heutiger Sicht unter Einhaltung der Corona-Auflagen doch durchführen.“