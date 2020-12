53.952 Personen hatten sich im Bezirk St. Pölten für die Flächentests angemeldet, 49.298 ließen sich tatsächlich testen: 78 Personen bekamen ein positives Ergebnis und mussten sich einem PCR-Test unterziehen.

In Neulengbach kamen knapp 2.900 Personen ins BORG, um sich testen zu lassen. Eine Person hatte ein positives Ergebnis. Organisatorisch hat alles reibungslos geklappt. Bürgermeister Franz Wohlmuth hätte sich aber eine höhere Beteiligung gewünscht: „Wenn man bedenkt, dass über hundert Leute mit den Tests beschäftigt waren, dann ist es schade, dass nicht mehr Leute die Möglichkeit genutzt haben.“

1198 Maria Anzbacher ließen sich in der Volksschule und im Gemeindezentrum auf Covid-19 testen. Es gab keine positiven Testergebnisse, fünf Tests waren ungültig.

Großer Dank an alle Helfer

Bürgermeisterin Karin Winter zeigte sich erfreut über die gute Organisation: „Mein Dank gilt ganz besonders den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Unter Oberndorf und Maria Anzbach, den Gemeinderäten, sowie dem Testpersonal vom Roten Kreuz Neulengbach, ohne deren Hilfe so ein reibungsloser Ablauf undenkbar gewesen wäre.“ Testerin Katharina Vizdal, freute sich ebenfalls über den guten Ablauf: „Der Test ist sicherlich für den ein oder anderen etwas unangenehm, umso glücklicher bin ich, dass es ausschließlich kooperative Testpersonen gab.“

In Eichgraben nahmen 1.862 am Antigen-Flächentest teil, zwei waren positiv. Bürgermeister Georg Ockermüller freute sich, dass 44 freiwillige Helfer an den zwei Testtagen bereit standen. In Asperhofen wurden von 805 Personen zwei positiv getestet. Auch VP-Bürgermeisterin Katharina Wolk hätte sich eine etwas höhere Beteiligung gewünscht: „Wir freuen uns über jeden, der sich testen hat lassen, weil es wichtig ist. Es hat einwandfrei funktioniert. Deshalb möchte ich mich auch bei allen Freiwilligen und den Ärzten, die den Erfolg möglich gemacht haben, bedanken“, sagt Wolk.

Erfolgreich durchgeführt wurde 740 Coronatests in Kirchstetten. Unter der Leitung von Bürgermeister Josef Friedl sorgte das Team der Gemeindestube gemeinsam mit freiwilligen Gemeinderäten für die Organisation. Die Feuerwehr Totzenbach kümmerte sich um das Leitsystem und das Ordinationsteam von René Chahrour um die Durchführung der Tests. Neben René Chahrour unterstützten freiwillig die in der Gemeinde ansässigen Ärzte Rudolf Burg, Robert Fitzgerald und Martin Wiesholzer die Aktion.

„Es könnten mehr Leute kommen“

Auch im Laabental gingen die Testungen reibungslos über die Bühne. Laut Information von Notruf NÖ war in Neustift-Innermanzing von 621 Testpersonen eine positiv. In Brand-Laaben gab es kein positives Test-Ergebnis. Getestet wurde in den Volksschulen. In Altlengbach wurde in der Neuen Mittelschule getestet. Auch hier hatte das Organisationsteam alles im Griff. Der Grundtenor lautete auch hier: „Es könnten mehr Leute kommen.“

Begeistert vom reibungslosen Ablauf der großen Testaktion zeigte sich auch Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröde: „Es hat alles wunderbar geklappt.“ In jeder Teststation gab es einen Feuerwehrmann mit Funkgerät. Im Fall von Engpässen konnte Material direkt über die Landesfeuerwehrzentrale Tulln angefordert und vor dort abgeholt werden. Die Testkits waren am Montag bereits von den Gemeinden wieder abgeholt, berichtet Schröder. Sein Dank, gilt allen Feuerwehrleuten, die sich direkt am Testwochenende oder im Vorfeld bei der Auslieferung von Schutzausrüstung und Testkits engagiert haben: „Sie haben alles bravourös gemeistert.“

„Hut ab vor den Gemeinden, die es in der kurzen Zeit zuwege gebracht haben, alles zu organisieren. Das war schon eine logistische Herausforderung.“

Der Katastrophen-Hilfsdienstzug 3/17 war im Logistikeinsatz und belieferte die acht WIR-Gemeinden mit Schutzausrüstung und Testkits.

Zufrieden mit dem Test-Wochenende ist auch Bezirkshauptmann Josef Kronister: „Hut ab vor den Gemeinden, die es in der kurzen Zeit zuwege gebracht haben, alles zu organisieren. Das war schon eine logistische Herausforderung.“

Am Montag waren übrigens im Bezirk St. Pölten 443 Personen Covid-19-positiv, 917 waren in Absonderung. Das ist nur ein geringer Anstieg im Vergleich zum Freitagabend: Da waren 431 Personen positiv getestet und 897 in Absonderung.