Wolfgang Steflitsch ist seit 1995 als Lungenfacharzt tätig. Als Wahlarzt betreibt er in Ollersbach eine Ordination. Covid-19 beschäftigt ihn natürlich besonders.

Seiner Ansicht nach können hochdosierte Vitamin C-Infusionen für die Vorbeugung, die Behandlung und in der Rehabilitation einer Covid-19-Infektion eine bedeutende Rolle spielen. „Es handelt sich dabei um eine weit unterschätzte komplementäre Methode, die aber bei vielen Ärztinnen und Ärzten verfügbar ist“, sagt Steflitsch.

Einerseits könne man mit hochdosierten Vitamin C-Infusionen das Immunsystem stärken und den Eintritt der Viren in die menschliche Wirtszelle erschweren. Steflitsch selbst behandelt etwa zehn infektanfällige, immungeschwächte Patienten pro Jahr so- Aber nicht nur in der Vorbeugung gegen SARS-CoV-2 Infektionen könne man Vitamin C einsetzen.

„In der Behandlung der akuten SARS-CoV-2 Infektion aktiviert das hochdosierte Vitamin C seine starken antioxidativen, entzündungshemmenden und immunmodulatorischen Eigenschaften.“ Und auch in der Rehabilitation, die bei vielen symptomatischen Patienten viele Wochen und Monate dauern könne, könne eine hochdosierte Vitamin C-Behandlung helfen, hält der Lungenfacharzt fest.

Orale Vitamin C-Zufuhr sei zu wenig, sagt Steflitsch: „Für eine wirkungsvolle Anwendung im Rahmen der Covid-19-Infektion sind Vitamin C-Serumspiegel, wie sie durch orale Zufuhr erreicht werden, nicht ausreichend. Deshalb werden international intravenöse Infusionen empfohlen.“

Wolfgang Steflitsch erklärt, dass sich bei der Covid-19-Infektion durch einen „Zytokin-Sturm“ eine starke, länger anhaltende Entzündungsreaktion bilde, die viele Ressourcen des Körpers einschließlich des Immunsystems erschöpfe: „Hochdosiertes Vitamin C vermag einen effektiven Schutz aufzubauen. Ein solcher Schutz funktioniert auch gegen Influenza-Viren und Erkältungsviren.“

Es gäbe wissenschaftliche Hinweise, dass hohe Vitamin C-Serumkonzentrationen das Eindringen von SARS-CoV-2 in die menschliche Wirtszelle erschweren. „Außerdem löst Vitamin C antioxidative und entzündungshemmende Prozesse aus und kann so Gefäße und Lunge vor Schäden durch den Zytokin-Sturm schützen“, erklärt der Facharzt. Er verweist auf Studien, in denen sich die günstigen Effekte des Vitamin C gezeigt hätten, ohne dass relevante Nebenwirkungen beobachtet wurden.

„Impfung: Nutzen und Risiko abwägen“

Was sagt der Lungenfacharzt zum Thema Corona-Impfung? „Ich bin grundsätzlich für wichtige Impfungen, trotzdem muss man immer Nutzen und Risiko abwägen. Bei der CoV-2 Impfung gibt es einige wenige Meldungen über behandlungsbedürftige allergische Reaktionen. Da muss man im Fall des Falles rasch und richtig handeln, also die Geimpften nachbeobachten. Organschäden scheinen keine zu befürchten sein, Lokalreaktionen an der Impfstelle sind möglich.“