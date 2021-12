Region Wienerwald: „Bei Impfungen wäre noch Luft nach oben“

Im Bezirk St. Pölten hatten Anfang der Woche 68,8 Prozent der Bevölkerung eine erste abgeschlossene Impfserie, sprich zwei Corona-Impfungen. Ein Blick auf das Dashboard von Notruf Niederösterreich wies am Montag den Bezirk Mistelbach als Spitzenreiter aus. Dort sind 76,4 Prozent der Bürger mit zwei Corona-Impfungen ausgestattet. Schlusslicht ist der Bezirk Scheibbs mit einer Impfrate von 61,6 Prozent. Der Bezirk St. Pölten befindet sich im NÖ-Vergleich im Mittelfeld. Zufrieden ist Bezirkshauptmann Josef Kronister damit nicht: „Ich bin kein Mediziner, aber wenn man sich nach den 80 Prozent richtet, die Experten empfehlen, müsste die Impfrate höher sein. Da wäre noch Luft nach oben.“

Die niedrigste Impfrate im Bezirk gibt es in Stössing, wo nur 53,4 Prozent der Bevölkerung zwei Impfungen erhalten haben. Auch in Loich und in Michelbach ist die Anzahl an Personen, die eine erste Impfserie abgeschlossen hat, mit rund 60 Prozent niedrig. Spitzenreiter ist Mauerbach. Dort sind 76,2 Prozent zweifach geimpft. „Man sieht schon, dass in den städtischen Bereichen im Vergleich zu den ländlichen Gebieten die Impfrate höher ist“, so Kronister.

In der Region Wienerwald hat Maria Anzbach mit 74,5 Prozent den höchsten Anteil an doppelt geimpften Personen, knapp gefolgt von Eichgraben (72,9 Prozent), Kirchstetten (71,3 Prozent) und Altlengbach (70,4 Prozent). „Dass wir in Maria Anzbach derzeit beim Impffortschritt vorne liegen, freut uns natürlich, auch wenn daraus kein Wettbewerb entstehen soll, dafür ist die Situation immer noch zu ernst. Die Gründe dafür sind meiner Meinung nach, dass es in der Gemeinde keine wesentlichen Kräfte gibt, die sich gegen die Impfung stellen und dass die Menschen in großer Zahl Verantwortung füreinander übernehmen“, sagt Vizebürgermeister Helmut Peter.

Die niedrigste Impfrate in der Region hat Brand-Laaben mit 63,8 Prozent. Viele Geimpfte holen sich aktuell die „Booster“-Impfung – und das fordert die Ärzte, wie Bezirksärztevertreter Andreas Barnath erzählt: „Die wahre Herausforderung ist die telefonische Beratung der Patienten, die im Dschungel der unklaren Vorgaben der Politik, wann welche Impfung wo und wie lange gilt bzw. aufzufrischen ist, verloren gegangen sind. Der Ordinationsalltag dreht sich fast ausschließlich um dieses Thema und die üblichen Beschwerden wurden massiv in den Hintergrund gedrängt.“