16 Personen wurden in Neulengbach positiv auf Covid-19 getestet, 12 davon sind bereits genesen. Es sind also derzeit nur vier Corona-Fälle in der Stadt bekannt.

"Wir haben seit zwei Wochen keine Neuinfektionen. Großes Danke an die Bürger, die sich bestens an die Vorgaben halten, sonst wäre das nicht möglich. Hut ab vor der Disziplin der Bevölkerung"Franz Wohlmuth, Bürgermeister

Im Ortszentrum kehrt allmählich etwas Normalität zurück, die meisten Geschäfte sind wieder offen.