Vier Gruppen im Kindergarten Eichgraben geschlossen

Viele Eltern von Eichgrabener Volksschulkindern erreichte die Nachricht, dass vier Kindergartengruppen wegen Hochrisikokontakten aufgrund der hohen Infektiosität geschlossen wurden und eventuelle Geschwisterkinder zu Hause bleiben sollen, um eine Übertragung des Virus in die Schule zu verhindern. Was im ersten Moment den Anschein eines größeren Clusters machte, entpuppte sich als rechtzeitige Notbremse. „Eine doppelt geimpfte Kinderbetreuerin wurde nach dem Auftreten von Symptomen positiv auf Corona getestet. Da sie in allen vier Gruppen war, wurden diese sicherheitshalber von der Behörde geschlossen“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. Ebenso gab es in diesen Gruppen zwei positiv getestete Kinder. Neben einem kleinen Kindergeburtstags-Cluster unter Volksschulkindern ist die Lage in Eichgraben derzeit noch relativ entspannt.