Die ganze Nacht über waren die Kameraden bei einem Vierkanthof in Leitsberg im Einsatz.

Großbrand in Leitsberg forderte die Feuerwehren .

Brandalarm in Leitsberg am Freitagabend. Mehrere Feuerwehren des Abschnitts wurden alarmiert, um den Dachstuhlbrand bei einem Vierkanthof in den Griff zu bekommen. Als die Kameraden eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach heraus.

Durch einen umfassenden Außenangriff und parallel dazu einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz kämpften die Feuerwehren gegen das Feuer, im Minutentakt wurde mit den Tankwägen Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht. Auch die Stadtfeuerwehr St. Pölten kam mit ihrer Teleskopmastbühne, um die Flammen aus der Luft bekämpfen zu können.

„Rund 280 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren standen mit 41 Fahrzeugen im Einsatz“, berichtet das Abschnittsfeuerwehrkommando. In den frühen Morgenstunden konnte schließlich Brandaus gegeben werden.