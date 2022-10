Neulengbacher an der Spitze der JUNOS

„Ich habe mich schon immer politisch interessiert und hatte schon länger den Plan, einer Partei beizutreten“, sagt Daniel Höllmüller. Der 21-Jährige entschied sich für die jungen liberalen NEOS. Bei einer Veranstaltung in Krems habe er festgestellt, dass die Leute dort sehr offen sind: „Das ist das Umfeld, das man braucht, um etwas zu verändern.“

Jetzt wurde Daniel Höllmüller zum Landesgeschäftsführer der JUNOS Niederösterreich gewählt. Er ist in der Partei für Finanzen, Administration, rechtliche Rahmenbedingungen und die Abwicklung der Landesjugendförderung zuständig.

Voranbringen möchte der Neulengbacher vor allem die Digitalisierung im Land. Wichtig sind ihm auch die Themen Wirtschaft und Bildung. „Der Bund muss mehr in Bildung investieren“, so Höllmüller.

Landesvorsitzende Kathrin Kaindl freut sich über die Wahl von Höllmüller: „Daniel bringt nicht nur frischen Wind in den Vorstand, sondern auch Ruhe und Fokussiertheit. Diese Eigenschaften werden in den kommenden Wochen und Monaten von großer Relevanz sein.“

Bei den JUNOS läuft jetzt die Planung und Vorbereitung auf den Landtagswahlkampf-Auftakt. „Die Landtagswahl wird sicher eine Herausforderung, aber auch eine große Chance“, so Daniel Höllmüller.

Er lebt seit 19 Jahren in Neulengbach, hat in St. Pölten die HTL absolviert und möchte nächstes Jahr mit dem BWL-Studium beginnen. Derzeit absolviert er ein freiwilliges soziales Jahr beim Roten Kreuz in Neulengbach.

