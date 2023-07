Bodenversiegelung in Region Wienerwald: Gemeinden wollen bremsen

„Wir sind dabei, Änderungen herbeizuführen“, sagt Bürgermeister Josef Friedl. In der Gemeinde Kirchstetten sei die Eindämmung der Bodenversiegelung ein großes Thema, man bemühe sich, die Versiegelung so gering wie möglich zu halten. „Momentan überarbeiten wir mit einem Raumplaner die Bebauungsvorschriften.“ Man schaue darauf, dass bei Parkplätzen Versickerungsmöglichkeiten geschaffen werden und dass Bäume gepflanzt werden. Das Konzept werde evaluiert und dann im Raumordnungsausschuss behandelt und mit den Fraktionen diskutiert. Auch bei der Planung des neuen Pflegeheims Clementinum sei die Gemeinde stark eingebunden, berichtet Josef Friedl: „Wir haben einiges erreicht, zum Beispiel, dass bei den Parkplätzen nur die Fahrspuren asphaltiert werden.“ Auch beim Neubau des Musikheims war die Bodenversiegelung ein Thema: „Da haben wir auch geschaut, dass die Parkplätze nicht so versiegelt werden. Bei der Feuerwehr ist das natürlich wegen der Fahrzeuge schwieriger.“

Die Bodenversiegelung einzudämmen ist auch dem Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel ein Anliegen. „Es geht um die Frage, wie sich die Gemeinden entwickeln. Die Ortsgebiete sollen Ortsgebiete bleiben. Die Ortstafeln sollen nicht immer mehr nach außen wandern“, betont Rummel. Es sei wichtig, Ortskerne zu beleben und gleichzeitig keine neuen Widmungen nach außen durchzuführen. „Wir sind bei den Umwidmungen komplett auf der Bremse. Wir denken sogar über Rückwidmungen nach. Da sind wir sicher eine der ersten Gemeinden.“ Man könne nicht die Gemeinden nach außen wachsen lassen und gleichzeitig jammern, dass die Ortskerne aussterben. „Wir müssen anfangen, das Alte zu bewahren und zu erhalten.“ So sei es zum Beispiel wichtig, die Volksschule, die zu klein wird, am jetzigen Standort zu erhalten und nicht einen Neubau anzustreben.

Auch in Altlengbach gibt es einen Ansatz gegen überbordende Bodenversiegelung. „Nämlich schon bestehende Flächen besser zu nutzen“, so ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak. Darüber hinaus sei ein Regenwasser-Abfluss-Konzept ein wichtiger Teil jedes Bauvorhabens. „Dabei korrigieren wir auch Fehler der Vergangenheit. Auf der Kaiserhöhe haben wir erst in den letzten Jahren einen bereits seit Langem bebauten Hang mit dutzenden Häusern mit einer nachhaltigen Entwässerung versehen und dafür viel Geld investiert“, so Kosak.

Das geplante Projekt Gemeindezentrum wird übrigens keinen Boden versiegeln, wie ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer ergänzt: „Hier wird nur der Bestand erneuert.“ Der Bürgermeister gibt aber zum Thema Bodenversiegelung zu bedenken: „Wir bauen nicht aus Jux und Tollerei, sondern schaffen Raum für verschiedene Dinge des Lebens. Die Bautätigkeit dient dem Menschen.“ Natürlich würde man das Thema ernst nehmen und auch Maßnahmen setzen. „Aber beispielsweise bei Starkregenereignissen ist die Situation schwierig“, fügt er hinzu.