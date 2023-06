Die Ortschefs der Region Wienerwald über ihre nicht einfache Arbeit

„Es ist schön, wenn man für einen Ort etwas bewirken kann. Das ist das einzige was zählt, und das gelingt uns in Maria Anzbach ganz gut. Über Parteigrenzen hinweg - wenn nicht gerade Wahlen sind“, sagt Bürgermeisterin Karin Winter. Seit 2008 ist sie im Amt. Die Arbeit mache ihr grundsätzlich Freude. Corona sei eine besondere Herausforderung gewesen, aber auch diese Herausforderung habe man gut gemeistert, ist Winter erleichtert. „Jetzt geht es mit frischem Wind weiter.“ Amtsmüde sei sie jedenfalls nicht, sagt die ÖVP-Politikerin. Auf die Frage, wie lange sie sich die Tätigkeit als Bürgermeisterin noch ausüben werde antwortet sie mit einem Schmunzeln: „Das hängt von der Bevölkerung ab, ob die Arbeit honoriert wird.“

Bürgermeisterin Karin Winter Foto: NÖN, Eduard Riedl

Jürgen Rummel ist seit knapp zwei Jahren Bürgermeister der Stadtgemeinde Neulengbach. Auch er nennt als Motivation die Möglichkeit zum Gestalten: „Das Bürgermeisteramt ist ein schönes Amt. Man hat einen großen Handlungsspielraum, das schätze ich sehr.“ Es sei schön, wenn man zum Beispiel einen neuen Kindergarten planen und errichten könne. Aber es gehe nicht nur um große Projekte, sondern auch um viele kleine Dinge, die die Menschen direkt betreffen. „Sei es das Ausbessern eines Schlaglochs direkt vor der Haustür oder der Wunsch nach einem Zebrastreifen. Das macht das Amt besonders schön, wenn man solche Sachen umsetzen kann.“ Als Bürgermeister sei man eben nah an den Menschen und bemühe sich die Anliegen umzsetzen. Der Neulengbacher Bürgermeister macht aber kein Hehl daraus, dass das Amt auch sehr fordernd ist. „Dass es Menschen gibt, die das 30 oder 40 Jahre aushalten, ist mir unerklärlich.“ Vor allem das erste Jahr war für Jürgen Rummel eine große Herausforderung: „Wenn man von der dritten Reihe den Schritt in die erste Reihe macht, ist es nicht einfach. Man glaubt zu wissen, was auf einen zukommt.“ Doch der Anfang sei schon eine „Challenge“ gewesen. Immerhin zählt Neulengbach mit den Zweitwohnsitzern über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und das Rathaus hat 100 Beschäftigte. Mittlerweile hat sich beim Neulengbacher Bürgermeister aber eine gewisse Routine eingestellt. „Man findet einen Weg und ein System für die Termine und Abläufe.“

Der frühere Eichgrabener Bürgermeister Martin Michalitsch Foto: ÖVP NÖ, Philipp Monihart

Zehn Jahre war Martin Michalitsch in Eichgraben als Bürgermeister im Amt. „Ich würde es wieder machen. Es war sehr schön, ich habe es gern gemacht“, sagt er im Rückblick. Der frühere Eichgrabener Bürgermeister Wilhelm Groiß habe ihn gefragt, ob er das Amt übernehmen werde. „Ich habe mir das damals sehr gründlich überlegt, weil ich gewusst habe, dass es mein Leben verändern wird“, erzählt Michalitsch, der 40 Jahre als ÖVP-Landtagsabgeordneter tätig war. Die Arbeit als Bürgermeister sei sehr intensiv gewesen, aber das Positive habe überwogen: „Es ist eine schöne, herausfordernde Tätigkeit. Man hat viele positive Begegnungen.“ Wenn die Umstände passen, könne man etwas in einer Gemeinde bewegen. „Ich habe mich bemüht, Ideen, die von anderen gekommen sind und eigene Ideen umzusetzen.“ Auch um Kommunikation und Bürgernähe habe er sich bemüht, so Michalitsch. Auf die Frage, ob das Bürgermeister-Amt eine immer größere Herausforderung wird, antwortet der Eichgrabener: „Das Niveau, das man von sich selbst erwartet und das von anderen erwartet wird, wird immer höher. Es gibt eine enorme Meinungsvielfalt, das macht es viel komplexer. Und die sozialen Medien machen es auch nicht einfacher“, so Michalitsch, der jetzt seine Polit-Pension genießt.

Erst das fünfte Jahr ist Irmgard Schibich in Neustift-Innermanzing Bürgermeisterin. Positiv bewertet sie, dass es künftig auch Karenz für Bürgermeisterinnen sowie Arbeitslosen-Geld geben soll. Und obwohl sie erst einige Jahre mit dabei ist, konnte die Ortschefin schon feststellen, dass die Aufgaben und Anforderungen an das Amt laufend mehr werden, beispielsweise in Bezug auf die Kleinkinderbetreuung oder das Meldeamt. „In der Bevölkerung gibt es viele Ängste, wichtig ist es mit den Bürgern zu sprechen und ihnen zuzuhören“, ist Schibich überzeugt. Dass sie Bürgermeisterin wurde, habe sich aus der Situation heraus ergeben. „Wirklich vorgehabt habe ich es nicht. Aber man lernt viel und es ist eine schöne und herausfordernde Aufgabe. Ich denke schon, dass ich mich wieder dafür entscheiden würde“, so Schibich.