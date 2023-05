Großer Wunsch: Bei SPÖ soll endlich Ruhe einkehren

„Die SPÖ könnte Nummer 1 sein, wenn sie nicht mit sich selbst beschäftigt wäre“, sagt Josef Fischer. Die Entwicklung der Partei tue ihm weh, sagt der Neulengbacher. Er war 20 Jahre in der Kommunalpolitik und ist jetzt im Vorstand der Neulengbacher SPÖ in beratender Funktion.

Er sei am Anfang von Pamela Rendi-Wagner überzeugt gewesen: „Man muss den Hut ziehen, dass sie die Funktion der Parteichefin in einer schwierigen Zeit übernommen hat. Sie hat versucht, das Beste daraus zu machen, aber sie ist bei den Leuten nicht angekommen. Dann muss man einen Führungswechsel machen.“ Dass jetzt am Parteitag abgestimmt wird, wer die Partei führen soll, findet Fischer richtig. „Egal ob es Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler wird, wichtig ist, dass nachher endlich Ruhe einkehrt. Es muss in eine Richtung gezogen werden, sonst geht die Partei unter.“ Die Streitereien seien unnötig und schlecht gewesen, so Fischer. Das einzig Positive sei, dass neue Mitglieder dazugekommen sind. „Die Mitgliederbefragung hat gepasst. Das könnte man auch bei anderen Themen machen“, meint Fischer. Wichtig sei, dass die verschiedenen Lager jetzt wieder zusammenfinden. Auf die Frage, ob das möglich ist, antwortet Fischer: „Ich hoffe schon. Ich bin optimistisch.“

„Die Führungskrise ist dramatisch“, sagt der ehemalige SPÖ-Innenminister und Bürgermeister Karl Schlögl. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung sei ein denkbar schlechtes gewesen. Was dem Purkersdorfer außerdem nicht gefällt ist die Stichwahl: „Es wurde vorab ausgemacht, dass der Gewinner oder die Gewinnerin beim Parteitag nominiert wird, daran hat man sich nicht gehalten, das nehme ich zur Kenntnis“, so Schlögl. Auch er hofft, dass nach dem Parteitag endlich Ruhe einkehrt und sich die SPÖ endlich wieder um die Probleme des Landes kümmert.Schlögl unterstützt

DoskozilKarl Schlögl ist jedenfalls nach wie vor Unterstützer von Hans-Peter Doskozil: „Ich bin ein Dosko-Mann und werde ihn wählen, weil ich auch inhaltlich auf seiner Linie bin.“ Der ehemalige Minister ist auch überzeugt, dass die SPÖ nur mit ihm eine Chance hat, Schwarz-Blau zu verhindern. „Mit ihm werden wir vielleicht sogar wieder die Nummer eins“, setzt Schlögl große Hoffnungen in Doskozil.

Für den St. Pöltner SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler ist die SPÖ dann stark, „wenn sie es geschafft hat, die unterschiedlichen Positionen in der Partei zu vereinen und gemeinsam für die Anliegen der Menschen zu arbeiten. In Zeiten wie diesen, in denen Menschen nicht mehr wissen wie sie sich das Leben leisten sollen, in denen Inflation und Preise durch die Decke schießen, kann es sich die SPÖ nicht länger erlauben, sich weiter mit Interna zu beschäftigen“, ist Stadler überzeugt. „Für Anliegen der Menschen arbeiten“Matthias Stadler geht davon aus, dass die Diskussionen nach dem Parteitag beendet sind und sich die wesentlichen Akteure an einen Tisch setzen werden und gemeinsam die Menschen wieder in den Fokus der Arbeit der Sozialdemokratie stellen.

Dass sowohl Doskozil als auch Babler „Kanzler können“, davon ist der Pressbaumer SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber überzeugt. „Das Wichtigste ist mir, dass einer von beiden der neue Kanzler wird“, so Gruber. Er selbst würde sich Babler an der Spitze wünschen, „weil er guten neuen Wind reinbringen kann“. Mit Doskozil hat er wenig Freude: „Schließlich hat er diesen Streit vom Zaun gebrochen. Es ist schlimm, was in den Sozialen Medien abgeht. Man weiß nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist. Es wurde viel Porzellan zerschlagen.“ Gruber hofft, dass die SPÖ bis 2024 wieder geeint dasteht.“Grubers Meinung teilt auch SPÖ-Regionsvorsitzender und Purkersdorfs Gemeinderat Christian Putz: „ Die Querschüsse aus dem Burgenland hätte man sich sparen können. Pamela Rendi-Wagner hat viel einstecken müssen.“ Wichtig sei ihm, dass die SPÖ wieder stärker wird und sich um ihren ursächlichen Bereich - Soziales, Wohnen und Lebensumstände - kümmert. „Außerdem wünsche ich mir eine klare Linie beim Thema Asyl, da wurden viele Eiertänze gemacht“, sagt Putz, der auch die interne„von oben“ kritisiert. „Die ist verbesserungswürdig, hier muss es von der Bundespartei mehr Information an die Mitglieder geben“, so Putz, der jedenfalls am Parteitag für Babler stimmen wird und auf ein eindeutiges Ergebnis hofft.

Dass der Machtkampf in der SPÖ endlich ein Ende hat und sich die Partei wieder auf ihre Kernkompetenz besinnt, wünscht sich Purkersdorfs SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Die SPÖ muss Hilfestellung und Problemlösung bieten, in Zeiten, in denen jeder Mensch merkt, dass das Geldbörsel früher im Monat leer wird, als sonst“, meint Steinbichler, der selbst keinen Kandidaten bevorzugt. Er würde sich wünschen, dass Pamela Rendi-Wagner der Partei in irgendeiner Form erhalten bleibt. „Ich habe sie als tolle Persönlichkeit kennengelernt.“

Dass es überhaupt eine Mitgliederbefragung gegeben hat, wertet der Vorsitzende der Jungen Generation Michael Kögl schon als Zeichen für eine starke Demokratie. Kögl ist JG-Bundesvorsitzender und St. Pöltner Gemeinderat. „Wir sind die einzige Partei, die wirklich ihre Mitglieder befragt. Das gehört aber natürlich gut geregelt.“ Kögl fühlt sich und die Interessen der Generation generell gut gehört in der Bundespartei und sowohl von Rendi-Wagner, Doskozil als auch Babler ernst genommen.

„Ich glaube, man muss nicht jung sein, um die junge Generation gut vertreten zu können. Bruno Kreisky hat auch viel Jugendpolitik gemacht“, sagt Kögl.

Sich selbst will er nicht positionieren, denn er vertritt alle rund 10.000 Mitglieder der JG, und die seien eine durchaus heterogene Gruppe. Die JG gewinne ständig an Mitgliedern, ein Trend, der hoffentlich aufrecht bleibt. Trotzdem gibt Kögl zu, dass die SPÖ momentan nicht die beste Außenwirkung habe. „Man kann ja alles diskutieren, aber innerhalb der Gremien. Nach außen muss man geschlossen agieren. Der Gegner sitzt nicht in der eigenen Partei.“

