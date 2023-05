In den Bädern im Wienerwald kann die Saison bald starten

Die Becken sind bereits mit Wasser befüllt, die Chloranlage ist im Neulengbacher Freibad in Betrieb. „Auch das Personal ist bereits eingeteilt“, informiert Manfred Korntheuer von der Neukom, die das Bad betreibt. Am Mittwoch, 17. Mai, wird die Badesaison eröffnet.

Neulengbacher Schulanfänger dürfen auch heuer wieder gratis ins Bad: Alle Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen bekamen von der Stadtgemeinde einen Gutschein für eine Saisonkarte geschenkt. Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene organisiert der Turnverein Neulengbach. Die Anmeldung beginnt im Juni. Die Eintrittspreise fürs Neulengbacher Bad wurden erhöht, für Tageskarten ebenso wie für Saisonkarten. Begründet wird die Erhöhung mit den gestiegenen Energiepreisen. „Gewinnbringend war das Bad eh noch nie“, merkt Manfred Korntheuer noch an. Gleich geblieben sind die Tarife im Wienerwaldbad Eichgraben. „Es gibt insgesamt so viele Erhöhungen. Wir wollten die Preise im Bad nicht erhöhen, damit die Leute, die nicht in Urlaub fahren, eine schöne Saison im Bad verbringen können“, merkt Birgit Teufl von der Eichgrabener Gemeindeverwaltung an. Ab dem ersten Badetag können die Saisonkarten an der Badkassa gekauft werden. Seit Anfang April laufen im Eichgrabener Bad die Vorbereitungen für die neue Saison. Die Becken werden geputzt, die ganze Anlage wird auf Vordermann gebracht. Die Baderöffnung erfolgt am Sonntag, 14. Mai. Am 13. Mai gibt es ein „Pre-Opening“ mit Kinderlauf. Die Kantine betreiben wieder Paul Csuka und Ludwig Österreicher. „Palu´s Imbiss im Wienerwaldbad“ ist unabhängig vom Badbetrieb täglich geöffnet.

Auch im Altlengbacher Freibad laufen die letzten Vorbereitungen für die Badesaison, die am 18. Mai beginnen wird. „Wir freuen uns auf eine gute Freibadsaison und hoffen natürlich auf gutes Wetter zum Saisonstart“, so Vizebürgermeister Daniel Kosak. Die Eintrittspreise und die Öffnungszeiten bleiben gleich. Die Freibadkantine wird auch heuer wieder von Michael Rauch und Christine Sassmann betrieben. Saisonkarten sind ab heuer nur mehr direkt im Freibad zu erwerben.

Auch Schwimmkurse werden im Altlengbacher Freibad wieder angeboten. „Uns ist wichtig, dass jedes Altlengbacher Kind schwimmen lernen kann“, so Kosak. In der ersten und dritten Juli-Woche gibt es wieder einen Anfängerschwimmkurs, in der zweiten Juli-Woche einen Kurs für Fortgeschrittene.

In der Gemeinde Neustift-Innermanzing gibt es kein eigenes Freibad. Hier wird der Erlebnisteich gern für eine Abkühlung genutzt. Wer die Kantine beim Erlebnisteich heuer übernimmt, ist derzeit noch offen. Laut Auskunft der Gemeinde gibt es Interessenten. Mitte Mai wird sich der Gemeindevorstand mit dem Thema beschäftigen.

